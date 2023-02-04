Посольство США в Таллинне: каждый может сделать что-то, чтобы помочь онкобольным

«Рак – одна из самых серьезных проблем общественного здравоохранения в 21 веке: в 2020 году во всем мире было диагностировано более 19 миллионов новых случаев. Но у всех нас есть возможность уменьшить воздействие рака на себя, людей, которых мы любим, и на мир с помощью небольших простых действий. Мы можем предоставить больному раком транспорт для лечения, пожертвовать образец здоровой ткани для исследования или просто дать людям, страдающим раком, возможность живого общения», – пишет посольство США в Таллинне в социальных сетях и добавляет, что каждый может стать творцом перемен в борьбе с раком.

В 2020 году во всем мире было диагностировано 19,3 миллиона новых случаев онкологических заболеваний, и почти 10 миллионов человек скончались. Прогнозируется, что в ближайшие годы заболеваемость раком продолжит расти. Международный союз по борьбе с раком UICC предлагает людям задуматься о том, что общество или каждый отдельный человек может сделать для борьбы с этим заболеванием. Девиз Всемирного дня борьбы с раком – «Здоровая жизнь с раком».

В Эстонии завершен план действий по борьбе с раком на 2021–2030 годы, который направлен на системную профилактику онкологических заболеваний, раннюю диагностику и обеспечение доступа к лечению.