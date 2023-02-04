ФОТО ⟩ Похищены предвыборные плакаты евродепутата Яака Мадисона

Предвыборные плакаты члена Европарламента Яака Мадисона, которые вывесили в Коэру на прошлой неделе, исчезли, сообщил политик в социальных сетях. Поскольку плакаты были большими, политик хочет вернуть их и предлагает сто евро в знак благодарности тому, кто даст успешную подсказку. По мнению Мадисона, это дело рук политических соперников.