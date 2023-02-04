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ФОТО ⟩ Похищены предвыборные плакаты евродепутата Яака Мадисона

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Маарит Нымм
, репортер
Похищены предвыборные плакаты евродепутата Яака Мадисона
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Яак Мадисон.
Яак Мадисон. Фото: Pilt videost

Предвыборные плакаты члена Европарламента Яака Мадисона, которые вывесили в Коэру на прошлой неделе, исчезли, сообщил политик в социальных сетях. Поскольку плакаты были большими, политик хочет вернуть их и предлагает сто евро в знак благодарности тому, кто даст успешную подсказку. По мнению Мадисона, это дело рук политических соперников.

Плакаты были большие – 3,5 на 1,8 метра и были прикреплены шурупами. «Неделю назад с согласия владельца здания в центре Коэру были установлены два больших рекламных плаката. Сегодня они были украдены», – сообщила Мадисон.

Фото: Jaak Madisson
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