POSTIMEES В КИЕВЕ ⟩ Владелец кафе: электрогенератор держит бизнес на плаву

Несколько столов и стульев, барная стойка, касса, платежный терминал, несколько полок, витрина для хранения сладостей, приличная кофемашина, малюсенькая подсобка и электрогенератор, который в хозяйстве необходим в сегодняшних условиях – это, в общем-то, все, что нужно было мужчинам, чтобы начать бизнес прошлой осенью.

Стартовый капитал был взят в долг у бывшего работодателя. Без интереса. По его словам, главное, чтобы они как-то закрепились. «Расплатитесь, когда представится возможность, – вспоминает Недов слова сговорчивого руководителя фирмы. – Мы исправно платим налоги государству, хотя президент Зеленский сказал, что в текущей ситуации это не является приоритетом. Для нас это принципиальный вопрос, потому что наша страна должна откуда-то брать деньги, а не только тратить их».