Александр Недов, который когда-то занимал руководящую должность в сети общественного питания с парой сотен сотрудников, является одним из многих украинцев, пытающихся зарабатывать на жизнь мелким предпринимателем во время войны. Вместе с напарником он арендует в Киеве небольшое помещение около двадцати квадратных метров, где находится их кафе «Отже».
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POSTIMEES В КИЕВЕ ⟩ Владелец кафе: электрогенератор держит бизнес на плаву
Владелец кафе: электрогенератор держит бизнес на плаву
Несколько столов и стульев, барная стойка, касса, платежный терминал, несколько полок, витрина для хранения сладостей, приличная кофемашина, малюсенькая подсобка и электрогенератор, который в хозяйстве необходим в сегодняшних условиях – это, в общем-то, все, что нужно было мужчинам, чтобы начать бизнес прошлой осенью.
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