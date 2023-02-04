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POSTIMEES В КИЕВЕ ⟩ Владелец кафе: электрогенератор держит бизнес на плаву

Маргус Мартин Ольга Сошенко
Владелец кафе: электрогенератор держит бизнес на плаву
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Владелец кафе «Отже» в Киеве Александр Недов – один из многих мелких предпринимателей, которые продолжают работать, несмотря на постоянные отключения электроэнергии.
Владелец кафе «Отже» в Киеве Александр Недов – один из многих мелких предпринимателей, которые продолжают работать, несмотря на постоянные отключения электроэнергии. Фото: Olga Sošenko

Александр Недов, который когда-то занимал руководящую должность в сети общественного питания с парой сотен сотрудников, является одним из многих украинцев, пытающихся зарабатывать на жизнь мелким предпринимателем во время войны. Вместе с напарником он арендует в Киеве небольшое помещение около двадцати квадратных метров, где находится их кафе «Отже».

Несколько столов и стульев, барная стойка, касса, платежный терминал, несколько полок, витрина для хранения сладостей, приличная кофемашина, малюсенькая подсобка и электрогенератор, который в хозяйстве необходим в сегодняшних условиях – это, в общем-то, все, что нужно было мужчинам, чтобы начать бизнес прошлой осенью.

Стартовый капитал был взят в долг у бывшего работодателя. Без интереса. По его словам, главное, чтобы они как-то закрепились. «Расплатитесь, когда представится возможность, – вспоминает Недов слова сговорчивого руководителя фирмы. – Мы исправно платим налоги государству, хотя президент Зеленский сказал, что в текущей ситуации это не является приоритетом. Для нас это принципиальный вопрос, потому что наша страна должна откуда-то брать деньги, а не только тратить их».

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