Девелопер жилья Bonava заложил краеугольный камень первой очереди комплекса Pikaliiva Kaarmaja, который возводится на месте обладающей богатой историей городской усадьбы Хааберсти.
На берегу озера Харку заложен краеугольный камень c веткой рябины для отпугивания злых духов
Строительство будет вестись в два этапа. Первые дома будут готовы к заселению к концу 2023 года. Всего проект будет состоять из четырех четырехэтажных домов, расположенных полукругом.
Исторические корни традиции закладки краеугольного камня уходят в далекие шумерские времена. Руководитель строительства Pikaliiva Kaarmaja Мярт Хансон сказал, что эта символическая традиция имеет важное значение: «Закладка краеугольного камня означает переход на новый этап строительства. Согласно поверью, краеугольный камень скрепляет все остальные камни и придает дому прочность».
По традиции в капсулу времени краеугольного камня помещают несколько предметов на счастье. В этот раз в капсулу были помещены следующие имеющие важное значение вещи:
· кусок угля, чтобы избежать пожара;
· кусок хлеба и денежная купюра, чтобы никто из жильцов дома не голодал;
· карта памяти с проектной документацией, чтобы надолго сохранить информацию о спроектированных фирмой жилых домах;
· свежий выпуск информационного бюллетеня Bonava Eesti, чтобы указать, когда именно был заложен краеугольный камень;
· ветка рябины, чтобы отпугнуть злых духов.
Проект Pikaliiva Kaarmaja появится в районе Хааберсти, который еще 55 лет назад не был частью столицы – к Таллинну Вяйке-Ыйсмяэ присоединили только в 1968 году. Несколько веков назад на этом месте стояла деревня Ярве, принадлежавшая городской мызе Хааберсти. Мыза занимала значительную территорию и к ней относилось восемь небольших поселений, в том числе деревни Ыйсмяэ, Кадака и Какумяэ.
Pikaliiva Kaarmaja строится на месте бывших сельскохозяйственных угодий. Расположенные на берегу живописного озера Харку лесные угодья мызы принадлежали Эдуарду Георгу Фику, врачу из балтийских немцев. Pikaliiva Kaarmaja строится на месте сенокосных и сельскохозяйственных угодий хутора Кангру, которые располагались вдоль подводящей к мызе дороги.
Всего в жилых домах, строящихся по адресу Пикалийва, 5 и 7 будет 79 одно-, двух-, трех- и четырехкомнатных квартир площадью от 24 до 84 м². Во дворе жилого массива появятся зоны отдыха для жителей и игровые площадки для детей разного возраста. В будущем здесь также будет возможность поиграть в настольный теннис, появится общественная зона для приготовления гриля и отдыха. Большая часть парковочных мест в жилом районе будет находиться под землей.
Многоквартирные дома Pikaliiva энергоэффективны, а низкие расходы на жилье обеспечат установленные на крышах домов солнечные батареи и примененное в каждой квартире решение умного дома, позволяющее управлять отоплением с расположенной в квартире панели управления и из приложения на смарт-устройстве. Домам присвоен класс энергопотребления B.