На берегу озера Харку заложен краеугольный камень c веткой рябины для отпугивания злых духов

Строительство будет вестись в два этапа. Первые дома будут готовы к заселению к концу 2023 года. Всего проект будет состоять из четырех четырехэтажных домов, расположенных полукругом.

Исторические корни традиции закладки краеугольного камня уходят в далекие шумерские времена. Руководитель строительства Pikaliiva Kaarmaja Мярт Хансон сказал, что эта символическая традиция имеет важное значение: «Закладка краеугольного камня означает переход на новый этап строительства. Согласно поверью, краеугольный камень скрепляет все остальные камни и придает дому прочность».

По традиции в капсулу времени краеугольного камня помещают несколько предметов на счастье. В этот раз в капсулу были помещены следующие имеющие важное значение вещи:

· кусок угля, чтобы избежать пожара;

· кусок хлеба и денежная купюра, чтобы никто из жильцов дома не голодал;

· карта памяти с проектной документацией, чтобы надолго сохранить информацию о спроектированных фирмой жилых домах;

· свежий выпуск информационного бюллетеня Bonava Eesti, чтобы указать, когда именно был заложен краеугольный камень;

· ветка рябины, чтобы отпугнуть злых духов.