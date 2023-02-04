Смотрите ⟩ Какой автомобиль был признан самым экологичным

Независимая инициатива, которая измеряет воздействие автомобилей на окружающую среду и энергоэффективность, постоянно тестирует различные модели автомобилей и ранжирует их в рейтинге в соответствии с выставленными оценками.

2 февраля Green NCAP на основе своей методологии выбрала общего победителя 2022 года. Автомобиль с наименьшим воздействием на окружающую среду - Dacia Spring.

Spring с электрическим двигателем получил максимальную оценку по пятизвездочной системе, опередив другие электромобили, такие как Tesla Model 3 и Cupra Born.

Green NCAP также оценивает автомобили с двигателями внутреннего сгорания. В этой категории тройка лидеров: Kia Picanto (три звезды), BMW 2 Series Active Tourer (две с половиной звезды) и VW Touran (две звезды), а самым экологичным дизельным автомобилем является Opel/Vauxhall Mokka (три звезды).

Лучший автомобиль с двигателем внутреннего сгорания Kia Picanto на тестовой площадке. Фото: Euro NCAP

Dacia Spring, как и другие электромобили, получил максимальные оценки в индексе чистого воздуха, а также максимальные оценки в тесте на выбросы парниковых газов Green NCAP и беспрецедентно хороший результат в тесте на энергоэффективность.

Благодаря электрической трансмиссии и небольшому весу компактный городской автомобиль Dacia набрал все баллы в трех из четырех тестов, при этом потребление энергии было ниже порога Green NCAP для получения максимальных баллов.