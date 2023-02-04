Green NCAP объявил автомобиль года с наименьшим воздействием на окружающую среду, который, по мнению организации, является самым экономичным из протестированных, использует самые чистые технологии и тратит в процессе эксплуатации наименьшее количество природных ресурсов.
Смотрите ⟩ Какой автомобиль был признан самым экологичным
Независимая инициатива, которая измеряет воздействие автомобилей на окружающую среду и энергоэффективность, постоянно тестирует различные модели автомобилей и ранжирует их в рейтинге в соответствии с выставленными оценками.
2 февраля Green NCAP на основе своей методологии выбрала общего победителя 2022 года. Автомобиль с наименьшим воздействием на окружающую среду - Dacia Spring.
Spring с электрическим двигателем получил максимальную оценку по пятизвездочной системе, опередив другие электромобили, такие как Tesla Model 3 и Cupra Born.
Green NCAP также оценивает автомобили с двигателями внутреннего сгорания. В этой категории тройка лидеров: Kia Picanto (три звезды), BMW 2 Series Active Tourer (две с половиной звезды) и VW Touran (две звезды), а самым экологичным дизельным автомобилем является Opel/Vauxhall Mokka (три звезды).
Dacia Spring, как и другие электромобили, получил максимальные оценки в индексе чистого воздуха, а также максимальные оценки в тесте на выбросы парниковых газов Green NCAP и беспрецедентно хороший результат в тесте на энергоэффективность.
Благодаря электрической трансмиссии и небольшому весу компактный городской автомобиль Dacia набрал все баллы в трех из четырех тестов, при этом потребление энергии было ниже порога Green NCAP для получения максимальных баллов.
89% энергии, потребляемой от сети, можно получить от аккумулятора для использования в автомобиле, что свидетельствует об эффективной зарядке и разрядке. Результаты испытаний показали, что Spring является экологически чистым автомобилем не только из-за отсутствия местных загрязнителей, но и благодаря низкому потреблению энергии.
Dacia Spring получила общий балл 9,9 во всех тестах, за ней следует Tesla Model 3 (9,8). NIO eT7, Renault Megane E-Tech и Cupra Born набрали 9,6 баллов. Audi Q4 e-Tron и Hyundai IONIQ 5 также получили пять звезд, что близко к максимальной общей оценке.
Однако именно показатели энергоэффективности автомобилей внесли наибольшую разницу в общий балл. В отличие от Dacia Spring, другие лучшие автомобили в этом индексе не имели достаточно низкого энергопотребления, чтобы получить высший балл. IONIQ 5, например, набрал 9,1 балла по индексу энергоэффективности, что снизило оценку автомобиля.
Головной организацией Green NCAP является Euro NCAP, которая оценивает автомобили на основе их показателей безопасности.
Все рейтинги автомобилей по экологическим показателям можно посмотреть здесь. Там же вы можете проверить результаты испытаний вашего автомобиля, если он проходил испытания Green NCAP.