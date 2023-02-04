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Туристы наткнулись на странное природное явление в Соомаа

, репортер
Туристы наткнулись на странное природное явление в Соомаа
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Кольца во льду - необычное зрелище в Соомаа даже для опытного гида.
Кольца во льду - необычное зрелище в Соомаа даже для опытного гида. Фото: Algis Martsoo

Альгис Мартсоо, гид в Соомаа, и группа туристов в субботу стали случайными свидетелями явления на реке Халлисте, которое напоминало НЛО, застывшие в реке. Он работает гидом уже много лет, но никогда раньше не видел ничего подобного.

«Таких ледяных колец было четыре или пять. - сказал Мартсоо. - Конечно, здесь на льду всякое бывает. Однажды, например, внутри непрозрачного льда были прозрачные наледи, как окна. К сожалению, мы их не сфотографировали».

Как образуются эти круги, напоминающие миниатюрные НЛО, Мартсоо не смог сказать.

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