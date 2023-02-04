Альгис Мартсоо, гид в Соомаа, и группа туристов в субботу стали случайными свидетелями явления на реке Халлисте, которое напоминало НЛО, застывшие в реке. Он работает гидом уже много лет, но никогда раньше не видел ничего подобного.
Туристы наткнулись на странное природное явление в Соомаа
Туристы наткнулись на странное природное явление в Соомаа
«Таких ледяных колец было четыре или пять. - сказал Мартсоо. - Конечно, здесь на льду всякое бывает. Однажды, например, внутри непрозрачного льда были прозрачные наледи, как окна. К сожалению, мы их не сфотографировали».
Как образуются эти круги, напоминающие миниатюрные НЛО, Мартсоо не смог сказать.