В ходе обмена военнопленными между Россией и Украиной Британии вернут тела двух ее граждан

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что украинской стороне вернули тела двух британских волонтеров, погибших под Соледаром.

Крис Пэрри (28 лет) и Эндрю Бэгшоу (47 лет), занимавшиеся благотворительной помощью, погибли в начале января при попытке эвакуировать из зоны конфликта пожилую женщину, когда в их машину попал снаряд.

В последний раз их видели живыми 6 января. 24 января министерство иностранных дел Великобритании официально подтвердило их гибель.

Все время своего пребывания в Украине они занимались доставкой продовольствия и медикаментов в зоны боевых действий и помогали с эвакуацией мирных жителей.

О том, когда тела передадут сотрудникам британского посольства в Киеве, пока не сообщается.

Ожесточенные бои за Соледар продолжались несколько месяцев. Российская сторона неоднократно заявляла, что взяла город под полный контроль, но каждый раз Киев опровергал эти заявления.

Свой отход из Соледара ВСУ подтвердили только 25 января.

Сложный обмен

Тела были возвращены Украине в процессе обмена пленными, а также телами убитых в ходе боев под Соледаром.

По словам Андрея Ермака, в результате обмена российская сторона отдала 116 украинских военнослужащих, включая защитников Мариуполя, партизан из Херсона и снайперов из Бахмута, а также двух спецназовцев.

Министерство обороны России, в свою очередь, сообщило, что из плена в результате сложного переговорного процесса с участием Объединенных Арабских Эмиратов, было возвращено 63 российских военных.