Заключенный угрожал убить тюремного охранника. Суд вынес решение

«Я тебя убью, уничтожу!», – сказал в 2021 году заключенный Тартуской тюрьмы Рауль Ребанентс. Из сказанного старший охранник сделал вывод, что Ребанентс угрожал ему физической расправой, исполнения которой у него были основания опасаться, поскольку заключенный бил дверь камеры руками и ногами. Ребанентс также плюнул в сторону охранника и сказал, что ему придется провести в тюрьме на полгода больше.