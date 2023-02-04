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Заключенный угрожал убить тюремного охранника. Суд вынес решение

Крислин Метсанурм
, репортер
Заключенный угрожал убить тюремного охранника. Суд вынес решение
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Tairo Lutter/Urmas Luik/Raigo Pajula/Elu24 kollaaž

Заключенный Тартуской тюрьмы Рауль Ребанентс в сентябре 2021 года пригрозил исполнявшему свои обязанности старшему охраннику, сказав ему: «Я тебя убью, уничтожу!»

«Я тебя убью, уничтожу!», – сказал в 2021 году заключенный Тартуской тюрьмы Рауль Ребанентс. Из сказанного старший охранник сделал вывод, что Ребанентс угрожал ему физической расправой, исполнения которой у него были основания опасаться, поскольку заключенный бил дверь камеры руками и ногами. Ребанентс также плюнул в сторону охранника и сказал, что ему придется провести в тюрьме на полгода больше.

Таким образом, согласно обвинительному заключению, заключенный совершил преступление и неоднократно применял насилие в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей. Уголовное дело слушалось в Тартуском уездном суде в общем порядке, и 2 февраля было вынесено решение, согласно которому Рауль Ребанентс должен быть оправдан по предъявленным ему обвинениям.

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