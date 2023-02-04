WSJ: Турецкие компании поставляли в Россию санкционные товары на нужды ВС РФ

Издание провело расследование и согласно ему, минимум 13 турецких компаний экспортировали пластмассу, изделия из резины и транспортные средства на общую сумму не менее 18,5 миллионов долларов 10 российским компаниям, находящимся под санкциями США.

Среди них - дочернее предприятие российской корпорации «Тактическое ракетное вооружение», производящее оружие для российского флота, и компания «Промтехнология», которая занимается производством огнестрельного оружия.

За первые семь месяцев войны в обход санкций турецкие фирмы отправляли в Россию произведенные в США товары на 15 миллионов долларов: лифты, электрогенераторы, печатные платы и другие.

Ранее высокопоставленный чиновник министерства финансов США Брайан Нельсон призвал ОАЭ и Турцию прекратить экспорт санкционных товаров в Россию.

Согласно пресс-релизу, в Анкаре и Стамбуле Нельсон встретился с представителями турецких властей и частного бизнеса. На встречах он призывал к более тесному сотрудничеству в вопросах торговли с Россией. Турецкий экспорт американских товаров в обход санкций, объемы которого достигают десятков миллионов долларов, вызывает у США ощутимое беспокойство.

Нельсон заявлял, что рост подобного экспорта для турецких компаний может обернуться «репутационными и санкционными рисками» или даже потерей доступа к рынкам стран G7. С подробным заявлением Нельсон выступил в ОАЭ ранее на этой неделе.

The Wall Street Journal 26 января писал, ссылаясь на источники, США пытаются надавить на Турцию, чтобы прекратить полеты самолетов американского производства, принадлежащих российским авиакомпаниям, в Турцию.