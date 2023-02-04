Кто и как платит за российскую нефть?

Индия не вводила санкции против России за войну на Украине и не желает признавать санкции Запада.

В то же время индийские банки стали опасаться платить российскому нефтебизнесу, не желая рисковать быть исключенными из долларовой платежной системы. Четыре источника, имеющие отношение к этому вопросу, заявили, что Индия больше не будет платить России за нефть в долларах США. Они покупают российскую нефть через Дубай и платят в дирхамах ОАЭ.

Переработчики и трейдеры индийского нефтяного топлива опасаются, что в будущем они не смогут рассчитываться с Россией в долларах США. В частности, это касается ситуации, когда за российскую нефть платят больше, чем G7, и потолок цен, установленный Австралией, это позволяет.

Поэтому идет активный поиск альтернатив для оплаты. Это также способствует усилиям России по отвязке экономики от доллара США после введения западных санкций.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы в прошлом пытались расплачиваться за российскую нефть дирхамами через банки в Дубае, но потерпели неудачу и затем вернулись к старому доброму доллару.

Но сейчас ситуация изменилась. Крупный индийский банк State Bank of India (SBI) начал предлагать расчетные услуги в дирхамах, сообщили источники Reuters. SBI, у которой также есть офисы в США, не ответила на запросы о комментариях.