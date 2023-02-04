Одной из важных проблем, с точки зрения России, является оплата экспортируемой нефти. Доллар США и евро не склонны двигаться в пользу России. Журналисты Reuters отследили, как Индия платит за российскую нефть.
Кто и как платит за российскую нефть?
Индия не вводила санкции против России за войну на Украине и не желает признавать санкции Запада.
В то же время индийские банки стали опасаться платить российскому нефтебизнесу, не желая рисковать быть исключенными из долларовой платежной системы. Четыре источника, имеющие отношение к этому вопросу, заявили, что Индия больше не будет платить России за нефть в долларах США. Они покупают российскую нефть через Дубай и платят в дирхамах ОАЭ.
Переработчики и трейдеры индийского нефтяного топлива опасаются, что в будущем они не смогут рассчитываться с Россией в долларах США. В частности, это касается ситуации, когда за российскую нефть платят больше, чем G7, и потолок цен, установленный Австралией, это позволяет.
Поэтому идет активный поиск альтернатив для оплаты. Это также способствует усилиям России по отвязке экономики от доллара США после введения западных санкций.
Индийские нефтеперерабатывающие заводы в прошлом пытались расплачиваться за российскую нефть дирхамами через банки в Дубае, но потерпели неудачу и затем вернулись к старому доброму доллару.
Но сейчас ситуация изменилась. Крупный индийский банк State Bank of India (SBI) начал предлагать расчетные услуги в дирхамах, сообщили источники Reuters. SBI, у которой также есть офисы в США, не ответила на запросы о комментариях.
Хотя банк предлагает платежи в дирхамах, он также, как сообщается, стал более требовательным к нефтепереработчикам. Банк требует от клиентов учета расходов на нефть, транспорт и страхование.
«SBI работает очень консервативно», - сказал один источник, хотя Индия не придерживается потолка цен и западные услуги страхования и доставки не используются.
Индийские нефтепереработчики также не хотят слишком рисковать. Типичная схема доставки заключается в том, что российская нефть покупается у трейдеров, при этом продавец также отвечает за ее транспортировку в Индию.
В одном счете, с которым ознакомилось агентство Reuters, указана средняя цена на нефть марки Urals как в долларах США, так и в дирхамах.
Индийские нефтепереработчики покупают российскую нефть в основном у трейдеров из Дубая, среди которых Everest Energy и дочерняя компания «Лукойла» Litasco. Ни одна из компаний не ответила на запрос о комментариях.
Министр нефти Индии Панкадж Джейн заявил в январе, что у индийских компаний нет проблем с оплатой российской нефти.