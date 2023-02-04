Галерея ⟩ Состоялось открытие скульптуры «Калевипоэг несет доски»

Анника Орас, глава палаты Калевипоэга, раздавала благодарности и подарки, помня о людях, благодаря которым жители этого региона теперь стали богаче на памятник.

Скульптура имеет высоту около одного метра и 20 сантиметров, а сама статуя возвышается на большом камне весом от семи до восьми тонн, привезенном со свалки Торма.

На вопрос, не слишком ли мал этот Калевипоэг, Айвар Кокк ответил, что, конечно, хотелось бы сделать его в три раза больше, но деньги неизбежно ограничивают желания. Айвар Кокк отказался ответить, о какой сумме идет речь, на том основании, что, поскольку это были в основном собственные деньги предпринимателя, хвастаться этими деньгами нехорошо.

Калевипоэг с досками слева, предприниматель Айвар Кокк справа. Фото: Sille Annuk

Все пришедшие были счастливы, несмотря на легкий снежок и ветер, играла музыка и катались на снегоходах по озеру. Даже по земле дороги были такие, что можно было спокойно ездить на финских санях - похоже, жители Муствеэ их любят.

Другими помощниками в установке скульптуры являются общественная организация Mustvee Mälukoda, общественная организация Mustvee Sports Club и муниципальная управа Муствеэ.