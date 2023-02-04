91-летнего Альберта из Мустамяэ нашли

Последний раз родственники общались с Альбертом в субботу в 11 часов. После этого члены семьи отправились к нему домой, но пожилого мужчины там не было. Его личные вещи находились дома, и семья не знала, где мужчина мог остановиться и переночевать.

По словам родственников, пожилой мужчина всегда гуляет один, но большую часть времени у него с собой телефон, и у родственников еще есть возможность узнать, все ли с ним в порядке. При этом мужчина ушел из дома в неизвестном направлении без личных вещей и отсутствовал дома дольше обычного.