Полиция нашла 91-летнего Альберта, который в пятницу вышел из дома на Мустамяэ в Таллинне и пропал. В данный момент он находится под наблюдением врачей.
91-летнего Альберта из Мустамяэ нашли
91-летнего Альберта из Мустамяэ нашли
Последний раз родственники общались с Альбертом в субботу в 11 часов. После этого члены семьи отправились к нему домой, но пожилого мужчины там не было. Его личные вещи находились дома, и семья не знала, где мужчина мог остановиться и переночевать.
По словам родственников, пожилой мужчина всегда гуляет один, но большую часть времени у него с собой телефон, и у родственников еще есть возможность узнать, все ли с ним в порядке. При этом мужчина ушел из дома в неизвестном направлении без личных вещей и отсутствовал дома дольше обычного.
На данный момент Альберт нашелся и о нем заботятся врачи. Полиция благодарит всех, кто не остался равнодушными и участвовали в поисках.