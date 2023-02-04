Полиция ищет пропавшего 91-летнего Альберта из Мустамяэ

Последний раз родственники общались с Альбертом в субботу в 11 часов. После этого члены семьи отправились к нему домой, но пожилого мужчины там не было. Его личные вещи находятся дома, и семья не знает, где мужчина мог остановиться и переночевать.

По словам родственников, пожилой мужчина всегда гуляет один, но большую часть времени у него с собой телефон, и у родственников еще есть возможность узнать, все ли с ним в порядке. При этом мужчина ушел из дома в неизвестном направлении без личных вещей и отсутствовал дома дольше обычного.

На данный момент семья и полицейские проверили дом мужчины, больницы и места, где пожилой мужчина гулял. К сожалению, найти мужчину пока не удалось, и продолжается установление его местонахождения.

Альберт носит темная куртку до бедер и шляпу, как у сына, на голове. Рост около 175 см, телосложение среднее.