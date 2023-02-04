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Франция и Италия передадут Украине зенитно-ракетные комплексы среднего действия

rus.postimees.ee
Франция и Италия передадут Украине зенитно-ракетные комплексы среднего действия
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Война в Украине.
Война в Украине. Фото: OLEG PETRASYUK

Франция и Италия передадут Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) SAMP-T уже этой весной, заявил министр вооруженных сил Франции.

Планы о передаче Украине ЗРК министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню анонсировал в своем твиттере.

По словам Лекорню, поставка систем для защиты гражданского населения и инфраструктуры Украины от российских обстрелов согласована с министром обороны Италии Гвидо Крозетто. Количество систем, которые страны поставят Украине, неизвестно.

SAMP-T-Mamba - наземный ЗРК среднего радиуса действия, предназначенный для поражения баллистических и крылатых ракет, а также самолетов на расстоянии до 100 километров.

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