Франция и Италия передадут Украине зенитно-ракетные комплексы среднего действия

Планы о передаче Украине ЗРК министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню анонсировал в своем твиттере.

По словам Лекорню, поставка систем для защиты гражданского населения и инфраструктуры Украины от российских обстрелов согласована с министром обороны Италии Гвидо Крозетто. Количество систем, которые страны поставят Украине, неизвестно.