Франция и Италия передадут Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) SAMP-T уже этой весной, заявил министр вооруженных сил Франции.
Франция и Италия передадут Украине зенитно-ракетные комплексы среднего действия
Планы о передаче Украине ЗРК министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню анонсировал в своем твиттере.
По словам Лекорню, поставка систем для защиты гражданского населения и инфраструктуры Украины от российских обстрелов согласована с министром обороны Италии Гвидо Крозетто. Количество систем, которые страны поставят Украине, неизвестно.
Avec @GuidoCrosetto, nous avons décidé de livrer à l’Ukraine au printemps 2023 un système de défense antiaérienne SAMP/T-MAMBA.— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) February 3, 2023
Ce système permettra de protéger les populations et infrastructures civiles face aux attaques russes, une urgence exprimée par @oleksiireznikov. pic.twitter.com/oVAjg6x19t
SAMP-T-Mamba - наземный ЗРК среднего радиуса действия, предназначенный для поражения баллистических и крылатых ракет, а также самолетов на расстоянии до 100 километров.