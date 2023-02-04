ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Забредшего к людям глухаря поймали и вернули в лес

Если во время свадебных игр и гнездования глухари ведут себя довольно заносчиво, то зимой, по словам Хыбемяги, они довольно вялые. На этот раз ему потребовалось всего пять минут, чтобы поймать дичь, перебравшуюся в таунхаусы Роэла, хотя у него не было подходящих рыболовных снастей. Птицу вернули в естественную среду обитания и выпустили в районе Коляку, где много сосен, необходимых для питания диких животных.

В пятницу Хыбемяги, который по профессии является председателем правления Ляэне-Вируского объединения самоуправлений, был на торжественном мероприятии - чествовали творцов и деятелей Ляэне-Вирумаа года: «Подошел знакомый и спросил, чем могу помочь - у них в Роэла странная история, что глухарь какое-то время живет в среди людей, спит на террасах и стучит в окна. Я обещал, что пойду посмотрю, если птица все еще будет на том же месте на следующее утро».

Так и было. «Во время Рождества со мной произошло нечто подобное - тогда меня позвали в Рягивере, где дикий петух тоже переселился в к людям, - сказал Хыбемяги. - Они питаются сосновыми побегами, и в среде обитания человека у них нет богатого обеденного стола. Кроме того, есть и другие опасности. В любом случае, разумнее поймать птицу и вернуть ее домой подальше в лес».