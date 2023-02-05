ВИДЕО ⟩ США сбили китайский «шар-шпион» над Атлантикой

По данным агентства AP, объект летел на высоте около 18 километров. В территориальных водах Соединенных Штатов в Атлантическом океане проходит операция по извлечению обломков воздушного шара.

Ранее в этот же день президент США Джозеф Байден заявил, что Вашингтон «позаботится» о воздушном шаре, но не стал уточнять детали. В свою очередь Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось приостановить работу трех аэропортов на юго-востоке страны, объяснив это вопросами национальной безопасности.

Как сообщили представители Пентагона, аэростат был сбит ракетой, выпущенной с многоцелевого истребителя F-22.

Глава Госдепа США Блинкен отменил визит в Пекин

Появление воздушного шара над США привело к обострению отношений между Вашингтоном и Пекином. Так, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен отказался от визита в столицу КНР, запланированного на 5 и 6 февраля. Глава американской дипломатии объяснил свое решение реакцией на «присутствие в воздушном пространстве США китайского высотного разведывательного шара».

По сведениям пресс-секретаря Минобороны Соединенных Штатов Патрика Райдера, аэростат был снабжен оборудованием для разведки, а также полезной нагрузкой. Райдер не уточнил подробности. Кроме того, еще один аналогичный зонд был обнаружен над Латинской Америкой. «По нашей оценке, это - еще один китайский разведывательный шар», - отметил Райдер, не уточнив его местонахождения.