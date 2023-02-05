Предполагаемый китайский «аэростат-разведчик» сбит над юго-восточным побережьем США в субботу, 4 февраля, передает DW со ссылкой на американские СМИ.
ВИДЕО ⟩ США сбили китайский «шар-шпион» над Атлантикой
По данным агентства AP, объект летел на высоте около 18 километров. В территориальных водах Соединенных Штатов в Атлантическом океане проходит операция по извлечению обломков воздушного шара.
Ранее в этот же день президент США Джозеф Байден заявил, что Вашингтон «позаботится» о воздушном шаре, но не стал уточнять детали. В свою очередь Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось приостановить работу трех аэропортов на юго-востоке страны, объяснив это вопросами национальной безопасности.
Как сообщили представители Пентагона, аэростат был сбит ракетой, выпущенной с многоцелевого истребителя F-22.
Глава Госдепа США Блинкен отменил визит в Пекин
Появление воздушного шара над США привело к обострению отношений между Вашингтоном и Пекином. Так, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен отказался от визита в столицу КНР, запланированного на 5 и 6 февраля. Глава американской дипломатии объяснил свое решение реакцией на «присутствие в воздушном пространстве США китайского высотного разведывательного шара».
По сведениям пресс-секретаря Минобороны Соединенных Штатов Патрика Райдера, аэростат был снабжен оборудованием для разведки, а также полезной нагрузкой. Райдер не уточнил подробности. Кроме того, еще один аналогичный зонд был обнаружен над Латинской Америкой. «По нашей оценке, это - еще один китайский разведывательный шар», - отметил Райдер, не уточнив его местонахождения.
Министр обороны США Ллойд Остин уточнил, что действия по отслеживанию движения шара предпринимались в координации и при полной поддержке правительства Канады. «Благодарим Канаду за ее вклад в отслеживание и анализ» движения аэростата в рамках Канадско-американского Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) в тот период, когда он пересекал воздушное пространство Северной Америки, отметил глава Пентагона.
Китай: зонд случайно попал в воздушное пространство США
Пекин отверг обвинения Вашингтона и американских СМИ в возможном шпионаже как «безосновательные спекуляции и пропаганду», заявив об использовании инцидента в качестве «предлога для очернения Китая». По версии китайской стороны, воздушный шар являлся гражданским объектом, специально предназначенным для метеорологических целей и случайно попал в воздушное пространство США.
Пекин осудил решение Пентагона сбить объект, который в Вашингтоне назвали китайским «зондом-разведчиком», над территориальными водами Соединенных Штатов в Атлантическом океане. Это следует из заявления МИД Китая, обнародованного в воскресенье, 5 февраля. В КНР обвинили США в «явной чрезмерной реакции и серьезном нарушении международной практики». «Китай выражает масштабное недовольство и протест против применения силы Соединенными Штатами для атаки» на объект, который в Пекине описали как «беспилотный гражданский летательный аппарат».
МИД КНР оставляет за собой право «на дальнейшие необходимые ответные действия», указали в ведомстве.