Не прошло и года. Запад ввел эмбарго на российский нефтяной экспорт

Правда, Запад договорился пересматривать его раз в два месяца и устанавливать на 5% ниже текущей рыночной цены, и первый пересмотр должен был состояться как раз на днях. Однако США уговорили союзников отложить его до середины марта, чтобы посмотреть, чем обернется нефтепродуктовое эмбарго.

Будет ли пробит нефтепродуктовый потолок, сразу ясно не станет. По данным Bloomberg, текущие цены на дизель в Европе - около 120 долларов, что выше потолка в 100 долларов. Однако ценообразование на этом рынке намного запутаннее, чем на нефтяном, ввиду множества разных сортов продуктов, а сделки и контракты не всегда прозрачны.

В целом на Россию приходится 15% мирового рынка дизтоплива, и 80% до недавнего времени она поставляла в Европу, по данным Goldman Sachs. До войны половину всего дизтоплива Европа импортировала из России, следует из статистики S&P Global. Поэтому отказ Европы покупать продукт у России приведет к перераспределению потоков на мировом рынке, что в любом случае чревато ростом цен и перебоями.

Как только накопленные запасы в Европе истощатся, ей придется заменить 500-700 тысяч баррелей в сутки. Все альтернативы за океаном, а транспортировка из США, Индии или стран Ближнего Востока обойдется дороже, чем из соседней России.