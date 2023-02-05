Фото ⟩ Легендарного директора школы проводили в последний путь

Проводы состоялись в актовом зале Килинги-Ныммеской гимназии.

Аарне Линка проводили в последний путь в актовом зале Килинги-Ныммеской гимназии. Фото: Kadri Karon

Аарне Линк умер 27 января.

Линк, родившийся 2 августа 1940 года, был связан с Килинги-Нымме с 1964 года и более 30 лет возглавлял местную гимназию.

Годы работы Линка, который родом из Вана-Каристе в Вильяндимаа, оставили после себя построенные арочный зал и спортивное здание, обмен учениками со шведскими и норвежскими школами, более 1300 учеников, получивших среднее образование.

Линк был основателем и тренером Пярнумааской спортивной школы, а также сильным спортсменом. Долгое время за ним оставались самые старые рекорды легкой атлетики Пярнумаа на 30 и 50 километров.

Помимо школьной работы, Линк вносил свой вклад в жизнь общества и был членом местного волостного собрания в нескольких составах.

В 2000 году Линк получил гербовый знак Пярнумаа от Союза самоуправлений Пярнумаа. В 2012 году он был награжден большим гербовым знаком волости Саарде.