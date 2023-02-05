Министр внутренних дел и председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс отметил свое 40-летие в народном доме Вяэтса. Среди пары сотен гостей были члены правительства и Рийгикогу, а также хорошие друзья и знакомые. «Праздник точно такой, как обычно проводят в Вяэтса», - радовался виновник торжества.