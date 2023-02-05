Канцлер Шольц: Путин не угрожал ни мне, ни Германии

Консенсус с Зеленским об использовании вооружений

На вопрос о том, есть ли договоренности с украинским президентом Владимиром Зеленским, что получаемое от Запада оружие будет использоваться только на территории Украины, Олаф Шольц ответил: «По этому поводу есть консенсус».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, говоря, в частности, о возможных поставках Киеву дальнобойных ракет, в интервью от 3 февраля отметил, что речь идет об их применении «в глубине исключительно территории Украины».

О вступлении Украины в ЕС

Коснувшись вопроса о вступлении Украины в ЕС, канцлер ФРГ подчеркнул, что для этого страна должна соответствовать необходимым критериям в вопросах верховенства закона, демократии, соблюдения прав человека и борьбы с коррупцией. Бонусов в связи с необходимостью бороться в агрессивной войне нет, «требования для вступления одинаковы для всех», резюмировал руководитель кабмина ФРГ.

Шольц: нельзя допустить войны России с НАТО

Канцлер Германии считает своей задачей «сделать все, чтобы война РФ против Украины не переросла в войну между Россией и НАТО». Такое заявление глава правительства ФРГ сделал в интервью газете Der Tagesspiegel, которое вышло 2 февраля. «В этом вопросе мы в федеральном правительстве едины, и министр иностранных дел» Германии Анналена Бербок считает также, указал он.