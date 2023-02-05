Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что президент РФ Владимир Путин не угрожал ему в ходе телефонных разговоров. Интервью с главой кабмина Германии издание Bild am Sonntag (BamS) разместило в субботу, 4 февраля, на своем сайте.
Канцлер Шольц: Путин не угрожал ни мне, ни Германии
Журналистка издания напомнила о словах экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, который утверждал, что слышал угрозы со стороны российского лидера. «Нет, Путин не угрожал ни мне, ни Германии», - ответил Шольц, добавив, что в ходе телефонных бесед «совершенно разные позиции» политиков по поводу войны в Украине «стали предельно ясны», передает DW.
«Я ясно даю понять Путину, что Россия несет полную ответственность за войну. Россия беспричинно напала на соседнюю страну, чтобы захватить часть Украины или всю страну», - отметил Олаф Шольц. По его словам, принять это нападение просто так невозможно, потому что оно «в корне нарушает европейский миропорядок». В этой связи Германия поддерживает Украину финансово, гуманитарно и вооружениями.
Шольц - о «нелепых исторических сравнениях» Путина
Глава кабмина ФРГ коснулся и поставок Киеву тяжелых танков Leopard 2. Путин в ответ, выступая в Волгограде, заявил: «Нам снова угрожают немецкими танками Leopard».
Шольц, комментируя это выступление, констатировал: «Его (Путина - прим.ред.) слова - часть серии нелепых исторических сравнений, которые он использует для оправдания своего нападения на Украину». «Но эта война не может быть оправдана ничем», - подчеркнул он. Канцлер ФРГ указал, что танки поставляются Киеву, чтобы Украина могла защитить себя. Он указал, что Берлин тщательно взвешивал каждую поставку оружия, тесно координировал действия с союзниками, в первую очередь - с США. «Этот совместный подход предотвращает эскалацию войны», - полагает глава правительства Германии.
Консенсус с Зеленским об использовании вооружений
На вопрос о том, есть ли договоренности с украинским президентом Владимиром Зеленским, что получаемое от Запада оружие будет использоваться только на территории Украины, Олаф Шольц ответил: «По этому поводу есть консенсус».
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, говоря, в частности, о возможных поставках Киеву дальнобойных ракет, в интервью от 3 февраля отметил, что речь идет об их применении «в глубине исключительно территории Украины».
О вступлении Украины в ЕС
Коснувшись вопроса о вступлении Украины в ЕС, канцлер ФРГ подчеркнул, что для этого страна должна соответствовать необходимым критериям в вопросах верховенства закона, демократии, соблюдения прав человека и борьбы с коррупцией. Бонусов в связи с необходимостью бороться в агрессивной войне нет, «требования для вступления одинаковы для всех», резюмировал руководитель кабмина ФРГ.
Шольц: нельзя допустить войны России с НАТО
Канцлер Германии считает своей задачей «сделать все, чтобы война РФ против Украины не переросла в войну между Россией и НАТО». Такое заявление глава правительства ФРГ сделал в интервью газете Der Tagesspiegel, которое вышло 2 февраля. «В этом вопросе мы в федеральном правительстве едины, и министр иностранных дел» Германии Анналена Бербок считает также, указал он.
На встрече с гостями мероприятия «Гражданский диалог» в Марбурге Шольц еще раз подчеркнул, что Германия будет прикладывать все усилия, чтобы избежать эскалации, которая может привести к войне между Россией и НАТО. «Мы несем ответственность за то, чтобы такой эскалации не произошло», - добавил он.