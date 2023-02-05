После почти пятилетней работы на посту исполнительного директора Tele2 Eesti Крис Роббинс решил применить свои знания и опыт на международном поприще за пределами Эстонии.
Руководитель Tele2 покидает свой пост и Эстонию
«Мне посчастливилось работать в Tele2 Eesti почти пять лет - и это самый продолжительный период работы на одном месте в моем послужном списке. Настало время принять новый вызов», - прокомментировал Роббинс.
Крис Роббинс - канадец с двадцатилетним стажем работы на руководящих должностях в секторе телекоммуникаций. Ему довелось работать как в Северной Америке, так и на европейском континенте. До прихода в Tele2 Eesti Крис Роббинс руководил деятельностью оператора Bite в Литве, был директором по продажам и обслуживанию клиентов в канадском Wind Mobile и отвечал за маркетинг в чешском Vodafone.
После завершения всех дел на посту исполнительного директора Tele2 Eesti Крис Роббинс уедет из Эстонии и приступит к работе на предприятии международного масштаба, которое действует в странах всей Европы и Ближнего Востока.
Свои обязанности в Tele2 Крис Роббинс намерен исполнять до второго квартала нынешнего года. За это время Tele2 постарается найти для эстонского предприятия нового руководителя.