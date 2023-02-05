Руководитель Tele2 покидает свой пост и Эстонию

«Мне посчастливилось работать в Tele2 Eesti почти пять лет - и это самый продолжительный период работы на одном месте в моем послужном списке. Настало время принять новый вызов», - прокомментировал Роббинс.

Крис Роббинс - канадец с двадцатилетним стажем работы на руководящих должностях в секторе телекоммуникаций. Ему довелось работать как в Северной Америке, так и на европейском континенте. До прихода в Tele2 Eesti Крис Роббинс руководил деятельностью оператора Bite в Литве, был директором по продажам и обслуживанию клиентов в канадском Wind Mobile и отвечал за маркетинг в чешском Vodafone.

После завершения всех дел на посту исполнительного директора Tele2 Eesti Крис Роббинс уедет из Эстонии и приступит к работе на предприятии международного масштаба, которое действует в странах всей Европы и Ближнего Востока.