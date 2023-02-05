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Внимание, водители: во второй половине дня ситуация на дорогах ухудшится

BNS
Внимание, водители: во второй половине дня ситуация на дорогах ухудшится
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Условия на дорогах по-прежнему плохие.
Условия на дорогах по-прежнему плохие. Фото: Meelis Meilbaum

Периферия области низкого давления расширяется по Скандинавии и Балтике и в воскресенье принесет с собой снегопады, ветер, поземку и гололедицу.

По сообщению Транспортного департамента, в воскресенье утром государственные и основные шоссе Центральной, Западной и Южной Эстонии преимущственно сухие или покрыты смесью реагентов, дороги в Вирумаа заснеженны и обледенели, в Северной Эстонии местами покрыты инеем, а в Йыгевамаа видимость на трассах местами ограничена туманом. Температура минусовая.

Во второй половине дня облачность уплотнится, начиная с Северо-Западной Эстонии пойдет снег, местами гололед. Ветер усилится на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха на востоке страны 1-6 градусов мороза, на западе от -1 до 1 градуса тепла. Во время выпадения осадков на дорогах поземка и гололедица.

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