Внимание, водители: во второй половине дня ситуация на дорогах ухудшится

По сообщению Транспортного департамента, в воскресенье утром государственные и основные шоссе Центральной, Западной и Южной Эстонии преимущственно сухие или покрыты смесью реагентов, дороги в Вирумаа заснеженны и обледенели, в Северной Эстонии местами покрыты инеем, а в Йыгевамаа видимость на трассах местами ограничена туманом. Температура минусовая.

Во второй половине дня облачность уплотнится, начиная с Северо-Западной Эстонии пойдет снег, местами гололед. Ветер усилится на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха на востоке страны 1-6 градусов мороза, на западе от -1 до 1 градуса тепла. Во время выпадения осадков на дорогах поземка и гололедица.