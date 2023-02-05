Эстония осудила Китай за воздушный шар-шпион над территорией США

«Я выражаю свою поддержку операции, проведенной Соединенными Штатами в защиту своего суверенитета, - написал Рейнсалу в социальной сети. - Я полностью осуждаю провокации, наносящие ущерб суверенитету и безопасности США. США всегда могут рассчитывать на Эстонию как на стратегического партнера».

Представители Пентагона заявили, что воздушный шар летел над Северной Америкой в ​​течение нескольких дней, прежде чем истребитель сбил его ракетой в штате Южная Каролина на восточном побережье США в субботу днем. Министр обороны США Ллойд Остин назвал операцию целенаправленным и законным ответом на недопустимое нарушение суверенитета США. Из-за инцидента Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил запланированный на выходные визит в Китай.