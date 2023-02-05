Во времена восстановления независимости все были бедны, а врачи особенно. В художественных произведениях, описывающих жизнь того времени, можно найти указание на то, что на месячную зарплату врача в обменной валюте можно было купить всего несколько пачек импортных сигарет. Но времена изменились, и врачи, которые курят все меньше и меньше, начинают занимать в Эстонии заслуженное место среди других хорошо оплачиваемых профессий.

Частный психиатр, пластический хирург или стоматолог хорошо зарабатывают, поскольку рынок достаточно ценит услуги, которые они предоставляют. Деньги идут прямо из кармана клиента, и чем больше и качественнее услуга, тем больше можно заработать. Тем не менее, семейные врачи, которые оказывают первичную медицинскую помощь, также участвуют в частном предпринимательстве, хотя и с другой бизнес-моделью.