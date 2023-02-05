Московская патриархия наказала священника, самочинно помолившегося за мир

Клирику запретили вести службы «до окончания рассмотрения его дела в Дисциплинарной комиссии при Епархиальном совете г. Москвы».

Телеграм-канал «Христиане против войны» передает, что причиной данного решения стал донос со стороны прихожан храма, которым не понравилось, что священник в молитве слово «победа» заменяет словом «мир».

В тексте содержатся следующие слова - «возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу». Коваль, по данным канала, произносил «возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею мир».