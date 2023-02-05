Патриарх Кирилл лично запретил в служении клирика храма Андрея Первозванного в Люблино иерея Иоанна Коваля, пишет Новая Газета. Европа.
Московская патриархия наказала священника, самочинно помолившегося за мир
Московская патриархия наказала священника, самочинно помолившегося за мир
Клирику запретили вести службы «до окончания рассмотрения его дела в Дисциплинарной комиссии при Епархиальном совете г. Москвы».
Телеграм-канал «Христиане против войны» передает, что причиной данного решения стал донос со стороны прихожан храма, которым не понравилось, что священник в молитве слово «победа» заменяет словом «мир».
В тексте содержатся следующие слова - «возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу». Коваль, по данным канала, произносил «возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею мир».
Священноначалие расценило действия священника как проявление «самочиния», говорится в сообщении.