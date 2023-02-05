Холодная и солнечная зима - подарок тем, кто интересуется атмосферными оптическими явлениями. В воскресенье, 5 февраля, утром в Эстонии можно было наблюдать особое природное явление - так называемый эффект ореола (гало) или яркое кольцо вокруг солнца.
Фото ⟩ В небе над Эстонией замечено редкое природное явление
В небе над Эстонией замечено редкое природное явление
Гало - это светлые или радужные кольца, которые образуются вокруг источника света. Этот оптический феномен встречается в природе вокруг солнца или луны.
Гало образуют ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5-10 км. Зимой гало могут образовываться и близко к земле. Отраженный и преломленный ледяными кристаллами свет нередко распадается в спектр, что делает гало похожим на радугу.
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