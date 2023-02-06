ПРЕДВЫБОРНАЯ СТУДИЯ ⟩ Лео Куннас: EKRE вернет противопехотные мины в оружейный арсенал Сил обороны Эстонии

- Важнейшим направлением эстонской внешней политики стало по понятным причинам в последнее время украинское. Что еще может делать Эстония сейчас для поддержки Украины, кроме поставок оружия, кроме обучения украинских военных, кроме оказания гуманитарной помощи?
- Очень важно продолжать дипломатическую поддержку. В Европе до сих пор продолжаются споры о поставках Украине танков, истребителей. Мы должны добиваться того, чтобы международная поддержка Украины не ослабевала. Мы должны громко говорить о том, что Украину надо принять в Евросоюз и в НАТО.
Если говорить о военной помощи, то нужно признать, что на складах у нас не осталось оружия, которое можно было бы отправить Украине. Эстония будет продолжать поставки Украине оружия, но это оружие надо будет еще купить и потратить на это средства из госбюджета. Это могут быть траты не только на оружие, но и на экипировку, на полевой госпиталь.
Однако, скажу еще раз, на складах у нас оружия для Украины уже нет. Имеющиеся там запасы отвечают нуждам Эстонии для военного времени, и мы не можем жертвовать этими запасами до такой степени, чтобы под угрозу ставилась наша собственная обороноспособность.
- Некоторые политики EKRE в своих предвыборных выступлениях говорили, что одной из важнейших внешнеполитических целей Эстонии должно быть восстановление эстонской территории в ее довоенных границах. Какие меры нужно принимать в этом отношении, можно ли сказать, что только поражение России в войне с Украиной может сделать эту цель достижимой, что без этого условия любые дипломатические усилия в этом направении бессмысленны?
- Напомню, что Рийгикогу признал нынешний российский режим преступным и террористическим. На этом фоне очевидно, что Эстонии и России сейчас просто не о чем разговаривать.
С Россией можно будет говорить тогда, когда она повторит судьбу Германии после Второй мировой войны. Германия признала свои преступления, выразила раскаяние, и это же должна будет сделать теперь и Россия.
Сейчас же вопрос возвращения территорий для Эстонии просто не актуален. По той элементарной причине, что Россия не может быть сейчас нашим партнером на переговорах.
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