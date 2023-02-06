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ПРЕДВЫБОРНАЯ СТУДИЯ ⟩ Лео Куннас: EKRE вернет противопехотные мины в оружейный арсенал Сил обороны Эстонии

Павел Соболев
, журналист
Лео Куннас: EKRE вернет противопехотные мины в оружейный арсенал Сил обороны Эстонии
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  • Эстонской армии необходимо до сорока танков
  • Без использования противопехотных мин сдерживать агрессора очень сложно
  • Эстония продолжит помогать Украине, но сейчас оружия для Украины на наших складах уже нет

Гостем очередной передачи Rus.Postimees из предвыборного цикла, посвященного приоритетам в областях внешней политики и обороны крупнейших эстонских партий, стал кандидат в депутаты Рийгикогу по списку партии EKRE, заместитель председателя парламентской комиссии по гособороне Лео Куннас. Среди прочего он ответил на вопросы, касающиеся создания танковых рот в Силах обороны Эстонии и перспектив выхода Эстонии из Оттавской конвенции по противопехотным минам.

- Партия EKRE в той части своей предвыборной платформы, которая касается гособороны, говорит, что считает необходимым повысить расходы государства на оборонные нужды до трех процентов от ВВП. Такие обещания дают почти все партии, но в вашей программе также отдельно написано, что половина процента от ВВП должна тратиться на выстраивание защиты общества. Какими средствами нужно обеспечивать защиту общества? Это строительство бомбоубежищ, создание систем оповещения о воздушной тревоге?

- Если оценивать состояние нашей системы гражданской обороны, то сейчас она по пятибалльной шкале заслуживает единицы. В обществе долго доминировали настроения, что войны никогда не будет. Сейчас же на примере войны в Украине мы видим, каким уязвимым оказывается в военное время гражданское население. Мирные жители Украины очень сильно страдают от этой войны.

Все это показывает, как важна для страны эффективная система гражданской обороны. Бомбоубежища, конечно, необходимы, но строить их будут строители, которые знают, как построить их надежными, роль же политиков заключается в том, чтобы писать нужные для такого строительства законы.

Также нужно очень детально продумывать планы эвакуации населения из охваченных военным кризисом регионов. Мы должны знать, как можно быстро эвакуировать людей, к примеру, с юго-востока страны, если вдруг возникнет такая необходимость. Мы же видели на примере войны в Украине, как тяжело приходится людям, которые не успели эвакуироваться перед наступлением противника.

Людям и во время войны нужны пища и вода. Им нужны электричество и топливо. Им нужна медицинская помощь. Совершенно ясно, что в условиях военного кризиса не становится меньше работы у полиции, потому что преступность никуда не исчезает, а у спасателей работы становится намного больше.

Есть и еще очень важные вещи, которые входят в зону ответственности Министерства экономики и коммуникаций. Например, очень важно иметь запасы топлива. Если все резервы будут находится в Финляндии или Швеции, много толка от этого не будет. Эти запасы нужно держать в Эстонии, при этом часть из них необходимо держать под землей. Ведь в Украине после российских ударов постоянно горят наземные топливные резервуары.

Очень важно создать и необходимые запасы продовольствия. В общем, тут нужно сделать очень много дел. Ясно, что этой половины процента даже не хватает на все задачи. Но с этой суммой можно начинать эту работу и позаботиться о защите самых болезненных мест.

- Также ваша партия обещает создать танковые роты в обоих пехотных бригадах, насколько нужно торопиться с решением этой задачи, можно ли сказать, что в случае успешного выступления вашей партии на выборах танковая тема будет принципиальной для вашей партии на переговорах о создании коалиции? Сколько танков нужно Эстонии, чтобы чувствовать себя достаточно уверенно?

- Покупать танки надо было уже 5-10 лет назад. Тогда танков было навалом, и цены на них были не очень высокими. Например, Финляндия тогда купила в Нидерландах сто танков за двести миллионов евро, то есть один танк обошелся всего в два миллиона евро. У Эстонии были хорошие возможности для покупки танков, но она их в подходящее время не использовала.

Сейчас эти закупки танков осуществить будет куда труднее, потому что большинство западных танков сейчас будет экспортироваться в Украину. В одной танковой роте - 14 машин, так что нам нужно 28 танков. Кроме того, у нас будет создаваться мотострелоковая дивизия с участием сил союзников, и в ее составе можно было бы создать танковый батальон. В общей сложности на вооружении у Сил обороны могло бы тогда быть сорок танков.

- EKRE хочет снова воссоздать вооруженную пограничную службу как отдельную организацию. Почему это важно, повлиял ли на четкое формулирование такой цели опыт нападения России на Украину?

- В программе EKRE очень многие вещи, о которых мы сегодня с вами говорим, присутствуют уже много лет. В том числе и вопрос о военизированной погранохране. Однако до того, как Россия совершила полномасштабную агрессию против Украины, в эстонском обществе все-таки не было твердого консенсуса по теме усиления наших пограничников. Повторюсь, политики, чиновники, обычные люди в большинстве своем не верили, что сейчас возможна настоящая война. Сейчас ситуация изменилась, оружие потребовалось всем, и за укрепление обороноспособности приходится платить куда больше, чем можно было заплатить 5-10 лет назад.

Эстония - единственная страна в нашем регионе, имеющая сухопутную границу с Россией и не имеющая военизированной погранслужбы. У Финляндии есть военизированная погранохрана, у Латвии есть, и Литва ее тоже уже восстановила. Это очень важно, потому что вооруженная защита государства в случае нападения должна осуществляться с первого метра территории, и поэтому пограничные силы должны быть очень хорошо вооружены.

- EKRE хочет прекратить участие Эстонии в Оттавской конвенции по противопехотным минам и обеспечить эффективное применение мер по минированию как Силами обороны, так и Кайтселийтом. Что это будет означать на практике? Минирование приграничных территорий на восточной границе?

- Прямо сейчас мы не говорим о том, что нужно заниматься минированием наших приграничных территорий. Однако наша цель в том, чтобы добиться возможности легально использовать мины. Сейчас в войне в Украине мины используют обе стороны. И Россия, которая не явлется участником Оттавской конвенции, и Украина, которая формально участвует в этой конвенции.

Я уверен, что Эстония должна получить законные основания для использования мин. Мы пробовали это сделать уже в этом составе парламента. При голосовании 21 депутат был «за», 30 были «против». Легко заметить, что очень многие депутаты заняли нейтральную позицию. Думаю, в новом составе парламента нам хватит одной или двух новых попыток, чтобы добиться в этом вопросе успеха. EKRE будет очень упрямой, потому что без использования противопехотных мин и проведения определенных инженерных работ очень трудно сдерживать агрессора.

При этом мы можем не сомневаться, что российская сторона будет продолжать активно использовать мины. Будет рассыпать их с вертолетов, если нужно, использовать ракетные установки в этих целях. Поэтому Эстония ни в коем случае не должна загонять себя в какие-то искусственные рамки.

- Важнейшим направлением эстонской внешней политики стало по понятным причинам в последнее время украинское. Что еще может делать Эстония сейчас для поддержки Украины, кроме поставок оружия, кроме обучения украинских военных, кроме оказания гуманитарной помощи?

- Очень важно продолжать дипломатическую поддержку. В Европе до сих пор продолжаются споры о поставках Украине танков, истребителей. Мы должны добиваться того, чтобы международная поддержка Украины не ослабевала. Мы должны громко говорить о том, что Украину надо принять в Евросоюз и в НАТО.

Если говорить о военной помощи, то нужно признать, что на складах у нас не осталось оружия, которое можно было бы отправить Украине. Эстония будет продолжать поставки Украине оружия, но это оружие надо будет еще купить и потратить на это средства из госбюджета. Это могут быть траты не только на оружие, но и на экипировку, на полевой госпиталь.

Однако, скажу еще раз, на складах у нас оружия для Украины уже нет. Имеющиеся там запасы отвечают нуждам Эстонии для военного времени, и мы не можем жертвовать этими запасами до такой степени, чтобы под угрозу ставилась наша собственная обороноспособность.

- Некоторые политики EKRE в своих предвыборных выступлениях говорили, что одной из важнейших внешнеполитических целей Эстонии должно быть восстановление эстонской территории в ее довоенных границах. Какие меры нужно принимать в этом отношении, можно ли сказать, что только поражение России в войне с Украиной может сделать эту цель достижимой, что без этого условия любые дипломатические усилия в этом направении бессмысленны?

- Напомню, что Рийгикогу признал нынешний российский режим преступным и террористическим. На этом фоне очевидно, что Эстонии и России сейчас просто не о чем разговаривать.

С Россией можно будет говорить тогда, когда она повторит судьбу Германии после Второй мировой войны. Германия признала свои преступления, выразила раскаяние, и это же должна будет сделать теперь и Россия.

Сейчас же вопрос возвращения территорий для Эстонии просто не актуален. По той элементарной причине, что Россия не может быть сейчас нашим партнером на переговорах.

Смотрите в записи полную верcию беседы!

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