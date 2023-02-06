ПРЕДВЫБОРНАЯ СТУДИЯ ⟩ Лео Куннас: EKRE вернет противопехотные мины в оружейный арсенал Сил обороны Эстонии

Людям и во время войны нужны пища и вода. Им нужны электричество и топливо. Им нужна медицинская помощь. Совершенно ясно, что в условиях военного кризиса не становится меньше работы у полиции, потому что преступность никуда не исчезает, а у спасателей работы становится намного больше.

Есть и еще очень важные вещи, которые входят в зону ответственности Министерства экономики и коммуникаций. Например, очень важно иметь запасы топлива. Если все резервы будут находится в Финляндии или Швеции, много толка от этого не будет. Эти запасы нужно держать в Эстонии, при этом часть из них необходимо держать под землей. Ведь в Украине после российских ударов постоянно горят наземные топливные резервуары.

Очень важно создать и необходимые запасы продовольствия. В общем, тут нужно сделать очень много дел. Ясно, что этой половины процента даже не хватает на все задачи. Но с этой суммой можно начинать эту работу и позаботиться о защите самых болезненных мест.

- Также ваша партия обещает создать танковые роты в обоих пехотных бригадах, насколько нужно торопиться с решением этой задачи, можно ли сказать, что в случае успешного выступления вашей партии на выборах танковая тема будет принципиальной для вашей партии на переговорах о создании коалиции? Сколько танков нужно Эстонии, чтобы чувствовать себя достаточно уверенно?