Партия EKRE говорит о необходимости создать танковые роты в обеих пехотных бригадах Сил обороны Эстонии. Насколько государству нужно торопиться с решением этой задачи, можно ли назвать ее первоочередной для укрепления обороноспособности страны? Об этом и обо многом другом ведущий предвыборной студии Postimees побеседует с заместителем председателя парламентской комиссии по гособороне, кандидатом в депутаты Рийгикогу по списку партии EKRE Лео Куннасом.
В предвыборной студии Лео Куннас: сколько танков партия EKRE хочет видеть на вооружении Сил обороны Эстонии?
- EKRE обещает увеличить численность Сил обороны Эстонии до 55 000 человек, которых в случае необходимости будут готовы поддержать 40 000 резервистов. Как быстро можно решить такую задачу, насколько большой нагрузкой на государственный бюджет она станет?
- Некоторые политики EKRE в своих предвыборных выступлениях говорили, что одной из важнейших внешнеполитических целей Эстонии должно быть возвращение всех территорий, входивших в состав Эстонской Республики до 1940 года. Какие меры EKRE собирается принимать в этом отношении? Можно ли сказать что только поражение России в войне с Украиной может сделать эту цель достижимой?
- Какой, с точки зрения EKRE, должна быть роль Эстонии в послевоенном восстановлении Украины?
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