В предвыборной студии Лео Куннас: сколько танков партия EKRE хочет видеть на вооружении у Сил обороны Эстонии?

- EKRE обещает увеличить численность Сил обороны Эстонии до 55 000 человек, которых в случае необходимости будут готовы поддержать 40 000 резервистов. Как быстро можно решить такую задачу, насколько большой нагрузкой на государственный бюджет она станет?

- Некоторые политики EKRE в своих предвыборных выступлениях говорили о том, что одной из важнейших внешнеполитических целей Эстонии должно быть возвращение всех территорий, входивших в состав Эстонской Республики до 1940 года. Какие меры EKRE собирается принимать в этом отношении? Можно ли сказать что только поражение России в войне с Украиной может сделать эту цель достижимой?