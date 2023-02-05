Бывший военный диктатор Пакистана Первез Мушарраф умер в изгнании в Дубае

Мушарраф, занимавший пост президента с 2001 по 2008 год, умер после продолжительной болезни, говорится в заявлении армии Пакистана.

Он пережил множество покушений. После 11 сентября 2001 года генерал поддержал «войну с террором» США, несмотря на настроения в пакистанском обществе, и тем самым оказался на переднем крае борьбы между воинствующими исламистами и Западом.

В 2008 году Мушарраф потерпел поражение на выборах и через полгода покинул страну.

Вернувшись в Пакистан в 2013 году, генерал попытался принять участие в выборах, однако был арестован и лишен права баллотироваться. Его обвинили в государственной измене и заочно приговорили к смертной казни, но менее чем через месяц решение суда было отменено.

В 2016 году он вновь покинул Пакистан, переехал в Дубай на лечение и жил в изгнании в этой стране.

В заявлении о смерти Мушаррафа представители армии Пакистана выразили свои «искренние соболезнования» и добавили: «Да благословит Аллах душу покойного и придаст сил его семье».