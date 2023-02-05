Прокуратура предъявила владельцу умершей собаки подозрение в жестоком обращении

В июне прошлого года зоозащитникам сообщили о собаке в Килинги-Нымме, которая находилась в ужасном состоянии. Приехавший на место волонтер нашел голодающую собаку, прикованную к короткой цепи и из глаз и носа которой капал гной. Ее доставили в ветеринарную клинику Maaülikool, но несмотря на усилия ветеринаров, собака Поньту умерла через неделю.