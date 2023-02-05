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Прокуратура предъявила владельцу умершей собаки подозрение в жестоком обращении с животным

Сирле Матт
, репортер
Прокуратура предъявила владельцу умершей собаки подозрение в жестоком обращении с животным
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Умерший Поньту.
Умерший Поньту. Фото: Eestimaa Loomakaitse Liit

В июне прошлого года зоозащитникам сообщили о собаке в Килинги-Нымме, которая находилась в ужасном состоянии. Приехавший на место волонтер нашел голодающую собаку, прикованную к короткой цепи и из глаз и носа которой капал гной. Ее доставили в ветеринарную клинику Maaülikool, но несмотря на усилия ветеринаров, собака Поньту умерла через неделю.

Владелец собаки, Реэт Теэару, тогда призналась Pärnu Postimees, что не лечила своих собак, за исключением прививок и микрочипов, которые были сделаны по предыдущему предписанию Департамента сельского хозяйства и продовольствия (PTA).

В июне прошлого года, когда стало известно о плохом обращении с собакой, PTA отобрал Поньту от Теэару, а новым владельцем стал Союз защиты животных, который позаботился о Поньту. Когда собаку привезли в клинику, то она весила всего 17 килограммов.

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