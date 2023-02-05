В рижском парке развлечений мужчина обнаружил флаг России

По наблюдениям передачи, у входа в парк развлечений MaryMaris внутренние правила порядка размещены как на латышском, так и на русском языке. В свою очередь, сотрудница говорила на хорошем латышском языке.

Почти у каждого из объектов отдыха правила пользования написаны на латышском и русском языках, местами - еще и на английском.

Однако наибольшее внимание привлекли размещенные в нескольких местах флаги России.

Центр государственного языка (VVC) недавно проводил контроль в конкретном месте развлечений и отдыха и нарушений не констатировал. В свою очередь, ситуация с флагом России на аттракционах находится вне компетенции центра.

Если кроме иностранных языков правила написаны на государственном - латышском - языке, то это не нарушение, объясняет глава департамента языкового контроля VCC Мадара Реке, добавляя, что латышский язык должен быть первоочередным, наиболее заметным.

«Мы не нарушили ни одного закона, - указывают в MaryMaris. - Среди наших клиентов есть и латышско- и русскоговорящие посетители. И для нас важны все гости».

«В свою очередь, матрасы произведены в России, однако нигде не сказано, что конкретная комбинация цветов задумана как флаг России.