Очередной призыв к легализации марихуаны, прозвучавший в Эстонии в публичном пространстве, вызвал привычный в таких случаях шквал критики со стороны представителей самых разных слоев эстонского общества. Между тем как сторонники такой меры, так и в еще в большей степени ее противники не слишком интересуются научной подоплекой вопроса и опытом других стран, что делает общественную дискуссию на эту тему в Эстонии, увы, не слишком предметной, пишет гражданский журналист Владислав Велижанин.
ВЛАДИСЛАВ ВЕЛИЖАНИН ⟩ Конопля: прямой путь к психозу или безобидное растение?
Тема легализации марихуаны раз в несколько лет оказывается на заметном месте в инфоповестке в Эстонии. Сейчас это произошло снова благодаря заявлению молодежной организации Партия реформ о ее желании побороться за легализацию «травки».
Несмотря на то, что речь не шла о вседозволенности или тем более пропаганде употребления наркотиков, заявление спровоцировало бурю в эстонском обществе, вызвав преимущественно гневные комментарии как от политических оппонентов авторов воззвания, так и даже от «взрослых» реформистов. Тем не менее, это значит, что юные политики затронули проблему, которую невозможно просто игнорировать, а в которой нужно разобраться, отделив факты от эмоций.
Что-то конопляное уже легально, но это не точно
В 2019 году Еврокомиссия классифицировала CBD или каннабидиол, одно из основных соединений, содержащееся в конопле, как потенциально новый пищевой продукт, требующий проверки безопасности, но исключенный из перечня наркотических веществ, нуждающихся в контроле. Начавшаяся в ответ на это торговля по сути «ненаркотической коноплей» в Эстонии вызвала несколько лет назад достаточно скептическую реакцию общественности и правоохранителей, поэтому владельцы безобидных CBD-продуктов до сих пор вынуждены очень аккуратно говорить о своей работе и прикладывать большие усилия, чтобы не их не заподозрили в распространении наркотиков. В итоге этот раунд «конопляной войны» в Эстонии остался за любителями каннабидиола, хоть и стоил им потрепанных нервов.
Любопытно, что всего через год после «денаркотизации» CBD в ЕС Международный комитет против наркотиков отклонил предложение о легализации CBD на уровне ООН, поступившее от Всемирной организации здравоохранения. За пределами ЕС продукты с каннабидиолом все еще считаются опасными наркотиками. Например, в этом году Гонконг приравнял CBD к героину, что грозит длительным тюремным заключением за обращение с ним.
В то же время про ситуацию в Эстонии можно сказать, что CBD-конопля появилась у нас скорее вопреки привычному отношению в нашей стране к подобным продуктам. Оно связано с присущим образу конопли негативным эмоциональным фоном, который затрудняет конструктивную дискуссию о том, что можно, а что нельзя.
Например, люди с хроническими болями нередко выступают за легализацию конопли в исключительно медицинских целях. На официальном портале narko.ee так и написано: «конопля облегчает боль, тошноту и мышечные спазмы, поэтому препараты на основе конопли используются для облегчения нейропатических болей и удержания под контролем рефракторной эпилепсии».
Трудно поспорить, что это ощутимая польза, поэтому в Эстонии и вправду зарегистрирован конопляный препарат sativex. Противники легализации, пытающиеся поскорее закрыть тему медицинской конопли с отговоркой «это и так уже сделано», впрочем, забывают упомянуть, что для того же sativex не выдано разрешения на продажу.
По информации MTÜ Ravikanep, всего один пациент в Эстонии умудрился получить препарат на основе конопли для облегчения боли, вызванной онкологическим заболеванием! То есть вроде как все согласны, что конопля и вправду может применяться для лечения, но считается, что это почти никому не нужно. Многие пациенты, правда, наверняка думают иначе.
Ситуация с медицинской коноплей напоминает закон о сожительстве, который до последнего времени вроде как и действовал, а воспользоваться им никто не мог. Отсутствие внятного и практичного законодательства, регулирующего применение конопляных продуктов, которые и так не запрещены, не приносит никому пользы, а только создает неразбериху и тормозит общественную дискуссию.
Логика запрета
По логике либерального государства, такое глубокое вмешательство в жизнь частных лиц, как запрет на выращивание, хранение и личное употребление чего-либо, должен быть обоснован неким высшим благом для общества. Позиция Эстонии в целом сводится к тому, что марихуана является настолько серьезной опасностью здоровью населения, что люди вообще не должны иметь к ней доступа.
Официальный портал Terviseinfo.ee сообщает при этом любопытную статистику: с одной стороны, конопля - самый популярный наркотик, который употребляется в Эстонии, но при этом смерти от передозировки связаны совсем с другими веществами (преимущественно с опиатами).
Если цель закона - защита здоровья населения, то начать стоит с того, что запрещая законный доступ к популярной марихуане, мы тоже подвергаем здоровье людей опасности. Справедливо спросить: что хуже, потребление людьми растения в чистом виде из специального магазина, или же потребление продукта с черного рынка, где его разбавляют другими, куда более опасными химическими добавками? А сколько жизней ежегодно ломается среди тех, кто попадает в большие неприятности всего лишь из-за курения сигареты?
Иногда может получиться так, что наибольший вред марихуана приносит тому, у кого ее в кармане находят полицейские. В отсутствие альтернативы черному рынку торговля марихуаной с фентанилом будет процветать, а законопослушные во всех остальных смыслах люди будут регулярно попадать в базы системы правосудия как преступники, потому что бросать курить люди явно не собираются.
Возвратимся к эффектам самой конопли. Согласно исследованию Rock et al (2022), риск смерти от отравления марихуаной является «ничтожным». Это, конечно, не делает коноплю безвредной, тем более, что ее употребление действительно может привести и к смерти вследствие несчастного случая или суицида, как предполагает, например, семейный врач Кармен Йоллер. От лица медицинского сообщества доктор Йоллер заявила о «нулевой толерантности врачей, занимающихся вопросами психических расстройств, к легализации очередного вещества, вызывающего зависимость».
По мнению доктора Йоллер, легализация конопли приведет к росту количества пациентов с психозом и другими психическими заболеваниями, которые утратят работоспособность вследствие употребления конопли, что ляжет непосильным бременем на эстонское общество.
Психоз и статистика
«Медицинский» аргумент о том, что легализация конопли приведет к росту нагрузки на систему здравоохранения, подразумевает, что легализация обязательно приведет к росту потребления марихуаны. На самом же деле никто не знает, как отреагируют люди на легализацию. Кто и раньше употреблял коноплю, явно продолжит это делать, перестав при этом покупать ее на черном рынке, где в ней содержатся вредные примеси.
В то же время откуда мы можем знать, что возрастет количество тех, кто попробует наркотик в первый раз только потому, что за это перестанут давать увесистые штрафы и сажать в тюрьму? Может, наоборот, людей привлекает «запретный плод», а законно курить будет мало кому интересно? Эти вопросы требуют серьезного обсуждения.
Большой обзор исследований о связи между легализацией и потреблением конопли в США и Канаде обнаружил прирост лишь в несколько процентов новых потребителей конопли среди мужчин в возрасте от 45 до 54 лет. Отдельно отмечается, что интенсивность и частота потребления при этом не изменились среди остальных возрастных и половых групп (Leyton, 2019).
Более новое и специфическое исследование в штате Колорадо, однако, все же зафиксировало общий 20-процентный прирост потребления конопли после ее легализации (Zellers et al, 2022). Также доказано, что само употребление марихуаны на самом деле коррелирует с суицидальными наклонностями (Han et al, 2021), а в некоторых случаях - с психическими расстройствами (NIDA, 2021). Тем не менее, ученые не спешат с обобщениями и указывают на необходимость дополнительно исследовать, почему это происходит и какую именно роль в этом играет марихуана.
Другими словами, доказано, что на примере Америки за легализацией скорее всего следует некоторый рост потребления, и что потребление само по себе соотносится с риском побочных эффектов, но это еще не полная картина. Повышается ли после легализации количество людей, регулярно употребляющих коноплю, или люди пробуют легальную коноплю только несколько раз из любопытства? Сколько из новых курильщиков становятся в итоге теми самыми новыми психиатрическими пациентами, о которых переживают эстонские врачи?
Перечисленные исследования и проблемы, на которые ученые пытаются дать ответ, не столько поддерживают ту или иную сторону в споре о легализации, сколько показывают многогранность вопроса. Да, конопля практически не убивает, но и не является безвредной. Да, легализация скорее всего привлечет некоторых новых потребителей конопли, но как именно это отразится на здоровье всего общества, не так просто спрогнозировать. На фоне этого не лишним будет уточнить, а что именно мы подразумеваем под легализацией?
50 оттенков легализации
Разный подход скорее всего приведет к отличающимся результатам, и есть смысл обсуждать именно возможные модели легализации вместо того, чтобы вести абстрактную дискуссию в духе «все или ничего». Можно выделить три основные формы регулирования использования каннабиса: декриминализация для хранения и личного употребления (а также, как вариант, выращивания), толерантность к продаже и употреблению каннабиса в специально отведенных для этого местах и, наконец, свободное обращение марихуаны в пределах, установленных государством.
Первый вариант реализован, например, в Испании, где законно выращивание конопли для личного употребления вдали от публичных мест. Распространение при этом уголовно наказуемо, и полиция может оштрафовать курильщика на улице. То же самое и в Нидерландах, где марихуана вдобавок продается в специальных магазинах с множеством оговорок.
Наиболее либеральные законы действуют в Канаде, где производство и продажа конопли регулируется государством, и людям предоставлена относительная свобода действий. В Эстонии же до сих пор легализация конопли обсуждается как некая вакханалия, как будто марихуану предполагается продавать на развес на каждом углу.
На самом же деле даже в Канаде действуют ограничения на допустимое количество продаваемой марихуаны, ее распространение, рекламу и т.д., не говоря о безусловном запрете для продажи и употребления несовершеннолетними, по аналогии с алкоголем. Гораздо более консервативная испанская модель сводит возможности для злоупотребления к минимуму, освобождая при этом полицию и суды от работы по преследованию индивидуальных любителей конопли. В то же время в Эстонии кроме CBD запрещено в той или иной степени практически все, и даже конопля в медицинских целях, которая официально вроде как должна быть разрешена, при этом фактически не доступна.
Если мы посмотрим на опыт других стран и сравним его с эстонским, можем ли мы положа руку на сердце утверждать, что наша политика тотального запрета и противодействия любым послаблениям сбалансирована, прозрачна, основана на фактах и подтверждается статистическими наблюдениями?
Вопрос не о симпатии к опьяняющим веществам, а о справедливости и пропорциональности ограничительных мер по отношению к вреду, который предполагается сдержать. И если тот вред, который, безусловно, связан с употреблением марихуаны, заслуживает тотального запрета, то последовательны ли мы в нашем отношении к вредным веществам, запрещая коноплю, но не возражая, например, против алкоголя?