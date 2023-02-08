ВЛАДИСЛАВ ВЕЛИЖАНИН ⟩ Конопля: прямой путь к психозу или безобидное растение?

Большой обзор исследований о связи между легализацией и потреблением конопли в США и Канаде обнаружил прирост лишь в несколько процентов новых потребителей конопли среди мужчин в возрасте от 45 до 54 лет. Отдельно отмечается, что интенсивность и частота потребления при этом не изменились среди остальных возрастных и половых групп (Leyton, 2019).

Более новое и специфическое исследование в штате Колорадо, однако, все же зафиксировало общий 20-процентный прирост потребления конопли после ее легализации (Zellers et al, 2022). Также доказано, что само употребление марихуаны на самом деле коррелирует с суицидальными наклонностями (Han et al, 2021), а в некоторых случаях - с психическими расстройствами (NIDA, 2021). Тем не менее, ученые не спешат с обобщениями и указывают на необходимость дополнительно исследовать, почему это происходит и какую именно роль в этом играет марихуана.

Другими словами, доказано, что на примере Америки за легализацией скорее всего следует некоторый рост потребления, и что потребление само по себе соотносится с риском побочных эффектов, но это еще не полная картина. Повышается ли после легализации количество людей, регулярно употребляющих коноплю, или люди пробуют легальную коноплю только несколько раз из любопытства? Сколько из новых курильщиков становятся в итоге теми самыми новыми психиатрическими пациентами, о которых переживают эстонские врачи?