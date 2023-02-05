Майкл О'Рейли ищет работу в Бексхилле в Великобритании, но не может ее найти. Компании обычно не нанимают людей в таком возрасте.
Поиск работы в возрасте 50+: «Чувствуешь себя так, будто твой срок годности уже истек»
«Ситуация ужасная, - сказал он. - Чувствуешь себя, будто твой срок годности уже истек».
В его опыте нет ничего экстраординарного. Согласно опросу, проведенному Chartered Management Institute (CMI), компании чаще нанимают молодых работников, чем пожилых.
В то же время министр финансов Великобритании призывает вернуться на работу людей, ранее вышедших на пенсию.
В своем выступлении в пятницу министр финансов Джереми Хант сказал, что сейчас работает почти на 300 000 человек меньше, чем до пандемии. Он предупредил компании, что нельзя расти без достаточной рабочей силы, пишет Би-би-си.
«Для тех, кто рано вышел на пенсию во время пандемии или не нашел работу после потери рабочего места, у меня есть сообщение для вас: Великобритания нуждается в вас», - сказал он.
CMI предупреждает, что людям в возрасте не так легко получить работу. Для этого работодатели должны изменить свое отношение.
В опросе CMI приняли участие более тысячи руководителей британских предприятий и учреждений. Только 42% из них были готовы нанять людей в возрасте 50-64 лет. Гораздо больше компаний готовы нанять молодых людей.
Почти три четверти работодателей были готовы нанять скорее молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет. 64% были готовы нанять 34-49-летних. Еще хуже обстоит дело в возрастной группе 65+, которую готовы нанять только 18% опрошенных.
Работники в возрасте могут поделиться опытом. О'Рейли имеет многолетний опыт работы в банковской сфере, начиная с должности программиста и заканчивая глобальными руководящими должностями в области ИТ. Ему больше 50 лет, и он всегда старается избегать вопросов о возрасте на собеседованиях при приеме на работу.
«Бывает так, что первоначальный телефонный разговор проходит хорошо, но ситуация меняется при личной встрече, - сказал он. - По их отношению и языку тела видно, что ты их на самом деле не интересуешь».
Руководитель CMI Энн Франк сказала, что как пожилые работники, так и работодатели должны прислушаться к посланию министра финансов и помочь людям в возрасте вернуться на рынок труда. Однако это означает, что вне зависимости от влиятельности работодателя это свидетельствует о недостатках культуры труда и управления предприятиями. По словам Франк, работники в возрасте вернутся, если им предложат дополнительное обучение и гибкий график работы.
«Однако, если не будет изменений в найме, работники в возрасте останутся за бортом рынка труда, когда они больше всего нужны», - сказала она.
Во многих отраслях экономики ощущается острая нехватка рабочей силы. В то же время десять миллионов человек трудоспособного возраста не имеют работы. Кто-то ищет работу, кто-то учится или не может работать по состоянию здоровья.
Хант сказал, что если исключить студентов, 6,6 миллиона человек трудоспособного возраста по-прежнему будут «экономически неактивны». Он назвал это «огромной и шокирующей тратой таланта и потенциала».
Более миллиона из них люди в возрасте 50-64 лет, которые рано вышли на пенсию.
Некоторые компании призывают пожилых людей после выхода на пенсию вернуться на работу. Например, страховой гигант Axa снова приглашает на работу людей в возрасте 50 лет и старше, если они обладают необходимыми для компании навыками.
«Учитывая нехватку рабочей силы, это ниша, которую должна использовать каждая компания», - сказала Эмма Харви из Axa.