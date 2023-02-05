Поиск работы в возрасте 50+: «Чувствуешь себя так, будто твой срок годности уже истек»

«Ситуация ужасная, - сказал он. - Чувствуешь себя, будто твой срок годности уже истек».

В его опыте нет ничего экстраординарного. Согласно опросу, проведенному Chartered Management Institute (CMI), компании чаще нанимают молодых работников, чем пожилых.

В то же время министр финансов Великобритании призывает вернуться на работу людей, ранее вышедших на пенсию.

В своем выступлении в пятницу министр финансов Джереми Хант сказал, что сейчас работает почти на 300 000 человек меньше, чем до пандемии. Он предупредил компании, что нельзя расти без достаточной рабочей силы, пишет Би-би-си.

«Для тех, кто рано вышел на пенсию во время пандемии или не нашел работу после потери рабочего места, у меня есть сообщение для вас: Великобритания нуждается в вас», - сказал он.

CMI предупреждает, что людям в возрасте не так легко получить работу. Для этого работодатели должны изменить свое отношение.

В опросе CMI приняли участие более тысячи руководителей британских предприятий и учреждений. Только 42% из них были готовы нанять людей в возрасте 50-64 лет. Гораздо больше компаний готовы нанять молодых людей.

Почти три четверти работодателей были готовы нанять скорее молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет. 64% были готовы нанять 34-49-летних. Еще хуже обстоит дело в возрастной группе 65+, которую готовы нанять только 18% опрошенных.