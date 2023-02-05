Что такое цифровая система Delta, которую Украина приняла на вооружение, и зачем она нужна

Они собирают такую информацию из многих источников, включая дроны, данные от наземных отрядов, радаров и так далее, затем обрабатывают ее и выдают целеуказание артиллерийским батареям, выбирая для поражения те цели, которые расположены наиболее для этого удобно.

Судя по описаниям Delta, это на порядок более сложная система, которая включает в себя не только артиллерию, но и остальные средства ведения боевых действий.

Она также собирает информацию из множества источников, среди которых могут быть не только боевые группы, бронетехника, дроны, самолеты-разведчики, спутники, но даже проверенные гражданские лица.

В такой системе очень важно иметь надежные и защищенные каналы связи, поэтому в поставках западной военной технике цифровая связь занимает очень важное место - в концепции C4ISR одна из четырех «С», это «communications», то есть «связь».

В открытых источниках информации о применении Delta в украинской армии мало - неизвестно, насколько она распространена, каковы итоги ее испытаний (очевидно, что между первыми сообщениями о ее существовании и принятием на вооружение она проходила войсковые испытания), какова ее эффективность, слабые стороны и многое другое.

Собственно, известно только, что она есть.

Правда, по данным New York Times, украинские войска использовали Delta во время наступательной операции под Херсоном, итогом которой стало отступление российских войск на другой берег Днепра.