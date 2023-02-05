Китай поставляет России необходимые для войны технологии

Данные издания показывают, что китайские гособоронные компании поставляют навигационное оборудование, технологии глушения и детали истребителей российским государственным оборонным компаниям, находящимся под санкциями.

«Несмотря на международный контроль и протоколы о санкциях, данные показывают, что китайские государственные оборонные компании продолжают отправлять детали военного назначения российским оборонным компаниям, на которые наложены санкции», - заявила Наоми Гарсия, аналитик C4ADS.

«Было зафиксировано, что российские компании использовали аналогичные запчасти в войне на территории Украины», - уточнила эксперт.

По подсчетам расследователей, с начала военного вторжения Россия импортировала несколько десятков тысяч партий товаров двойного назначения, имеющих как коммерческое, так и военное применение. Согласно таможенным документам, большинство поставок таких товаров осуществлялись из Китая.

В частности, сообщается, что китайская государственная компания Poly Technologies 31 августа прошлого года поставила навигационное оборудование «Рособоронэкспорту» для военно-транспортных вертолетов М-17. Ранее в том же месяце китайская фирма Fujian Nanan Baofeng Electronic поставила «Рособоронэкспорту» телескопическую антенну для комплексов RB-531BE, которые используется для создания помех связи.

24 октября китайская авиастроительная компания AVIC отправила дочерней компании Ростеха запчасти для реактивных истребителей Су-35 на сумму 1,2 миллиона долларов. Среди других поставщиков, обнаруженных в таможенных данных, значится фирма China Taly Aviation Technologies, которая в октябре прошлого года поставила «Алмаз-Антею» детали для радиолокационной установки 96L6E, а также компания DJI, отправляющая в Россию китайские квадрокоптеры напрямую или транзитом через ОАЭ.