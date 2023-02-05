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Биржевое электричество резко подорожает

Ромет Креэк
Биржевое электричество резко подорожает
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Konstantin Sednev

Биржевая электроэнергия в понедельник будет стоить в Эстонии на 39,3% дороже, чем сегодня, или в среднем 15,5 цента за киловатт-час.

Меньше всего электричество стоит ночью между 3-4 часами. Тогда за киловатт-час придется заплатить 7,9 центов. Киловатт-час электричества будет стоить 21,4 цента с 19:00 до 20:00 и 21,3 цента с 09:00 до 10:00.

В Латвии киловатт-час электричества завтра будет стоить 15,7 цента, 16 центов в Литве и 13,7 цента в Финляндии.

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