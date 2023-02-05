Биржевое электричество резко подорожает

Меньше всего электричество стоит ночью между 3-4 часами. Тогда за киловатт-час придется заплатить 7,9 центов. Киловатт-час электричества будет стоить 21,4 цента с 19:00 до 20:00 и 21,3 цента с 09:00 до 10:00.