Ратас: Эстонцы Юго-Востока страны хотели бы большей поддержки государства

«Жители Юго-Восточной Эстонии хотели бы чувствовать большую поддержку со стороны государства. Следовало бы поощрять молодых семейных врачей направляться на работу и жить в сельской местности, потому что семейных врачей не хватает,а специалистам приходится ездить далеко от дома; местные жители хотят развития также и железнодорожного сообщения - например, поезд мог бы ходить из Валга в Выру и обратно», - перечислил Ратас.