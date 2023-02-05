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Ратас: Эстонцы Юго-Востока страны хотели бы большей поддержки государства

rus.postimees.ee
Ратас: Эстонцы Юго-Востока страны хотели бы большей поддержки государства
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Юри Ратас.
Юри Ратас. Фото: Madis Veltman

Председатель Центристской партии Юри Ратас, побывавший в Валга в ходе предвыборной кампании, пишет в соцсетях, что эстонцы Юго-Востока страны не получают поддержки государства.

«Жители Юго-Восточной Эстонии хотели бы чувствовать большую поддержку со стороны государства. Следовало бы поощрять молодых семейных врачей направляться на работу и жить в сельской местности, потому что семейных врачей не хватает,а специалистам приходится ездить далеко от дома; местные жители хотят развития также и железнодорожного сообщения - например, поезд мог бы ходить из Валга в Выру и обратно», - перечислил Ратас.

По словам Ратаса, местным жителям также крайне важно, чтобы государство проявляло внимание и к людям, полностью лишенным компенсационных мер и отапливающим свои жилища дровами или пеллетами.

«Эстонское государство достаточно мощно, чтобы найти подходящие решения. Например, предоставить государственную поддержку через местные самоуправления, наиболее близкие к своим сообществам», - отметил Ратас.

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