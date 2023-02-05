Карма? Российский неонацист, позировавший с черепом якобы украинского солдата, получил пулю в голову

Она записала видеообращение к руководству Министерства обороны РФ, Военной прокуратуры, Следственного комитета и ФСБ с просьбой выяснить, почему «не проводятся следственные действия и не оказывается надлежащая медицинская помощь» Мангушеву.

«Мой муж в ночь с 3-го на 4-е февраля этого года, находясь в тылу в городе Стаханов Луганской Народной Республики, при неустановленных обстоятельствах получил пулевое ранение в голову. Со слов врачей, это слепое огнестрельное ранение, пуля застряла в мозгу. Предположительно, это пистолетная пуля 9 мм. Насколько мне известно, хотя прошли уже почти сутки с момента его нахождения раненым и госпитализации, никаких следственных действий до сих пор не проведено. И даже не заведено уголовное дело.

Хотя, судя по характеру ранения, было покушение на убийство. Или даже казнь.

Поскольку, со слов врачей, выстрел был произведен с близкого расстояния, в область затылка под углом в 45 градусов, сверху-вниз. Кроме того, он до сих пор не транспортирован в надлежащее лечебное учреждение. Хотя, по словам врачей, его состояние позволяет транспортировку. А в той больнице, где он находится, его отказываются оперировать, ссылаясь на отсутствие технической возможности и необходимой аппаратуры», = заявила Азаревич.

Она назвала Мангушева действующим военнослужащим российской армии, капитаном 4-й бригады 2-го Армейского корпуса 8-й армии ВС России. РИА Новости назвали его командиром подразделения «Народной милиции» «ЛНР».

СМИ также называют Мангушева лидером ЧВК «ЕНОТ», которая была создана создана на базе националистического движения «Светлая Русь» и ассоциации военно-патриотических клубов «Резерв». Кроме того, он вел телеграм-канал «Zаписки авантюриста». «Немного пиарщик, немного политтехнолог, немного военный. Аферист и наемник», - говорится в описании к каналу.

О ранении Мангушева сообщали накануне российские телеграм-каналы.

В августе в соцсетях появилось видео, на котором Мангушев, выступая в клубе, держит в руках череп и утверждает, что он принадлежит убитому на «Азовстали» украинскому военному.