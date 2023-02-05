В 2021 году количество полностью электрических легковых автомобилей в странах Европейского союза (ЕС) достигло 1,9 миллионов, что на 76 процентов больше по сравнению с 2020 годом, когда в ЕС их было всего 1,1 миллионов. При этом в этой статистике Эстония выделяется своей высокой долей старых автомобилей.
Статистика: в Эстонии доля старых легковых автомобилей одна из самых больших в ЕС
Рост количества полностью электрических легковых автомобилей в период с 2013 по 2021 год был самым большим между 2019 и 2020 годами, когда количество полностью электрических автомобилей выросло на 83 процента. По росту последовал 2021 году по сравнению с 2020 годом. По данным Eurostat, доля полностью электрических легковых автомобилей среди всех легковых автомобилей увеличилась с 0,02% в 2013 году до 0,76% в 2021 году.
Ожидается, что доля полностью электрических легковых автомобилей во всем парке легковых автомобилей ЕС значительно вырастет в ближайшие годы, прежде чем ЕС запретит автомобили с двигателями внутреннего сгорания в 2035 году. Запрет связан с целями устойчивого развития по сокращению выбросов углекислого газа от легковых автомобилей.
Общее количество автомобилей увеличилось почти во всех странах-членах ЕС за последние пять лет, достигнув 253 миллионов автомобилей в 2021 году, что на 17 процентов больше, чем в 2013 году.
Самая высокая доля новых легковых автомобилей до двухлетнего возраста среди стран-членов ЕС зарегистрирована в Люксембурге, где 19 процентов всех легковых автомобилей были новыми. Далее следует Швеция с 16 процентами, Франция, Австрия и Бельгия с 15 процентами. При этом самые старые легковые автомобили, то есть 20 лет и старше, зарегистрированы в Польше, Эстонии и Финляндии, где доля старых автомобилей составила 41 процент, 33 процента и 29 процентов соответственно.