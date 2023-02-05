Статистика: в Эстонии доля старых легковых автомобилей одна из самых больших в ЕС

Рост количества полностью электрических легковых автомобилей в период с 2013 по 2021 год был самым большим между 2019 и 2020 годами, когда количество полностью электрических автомобилей выросло на 83 процента. По росту последовал 2021 году по сравнению с 2020 годом. По данным Eurostat, доля полностью электрических легковых автомобилей среди всех легковых автомобилей увеличилась с 0,02% в 2013 году до 0,76% в 2021 году.

Ожидается, что доля полностью электрических легковых автомобилей во всем парке легковых автомобилей ЕС значительно вырастет в ближайшие годы, прежде чем ЕС запретит автомобили с двигателями внутреннего сгорания в 2035 году. Запрет связан с целями устойчивого развития по сокращению выбросов углекислого газа от легковых автомобилей.

Общее количество автомобилей увеличилось почти во всех странах-членах ЕС за последние пять лет, достигнув 253 миллионов автомобилей в 2021 году, что на 17 процентов больше, чем в 2013 году.