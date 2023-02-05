Экс-премьер Израиля: Буча исключила перемирие РФ и Украины

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в воскресенье, 5 февраля, рассказал в первом большом интервью спустя полгода после отставки о своих попытках остановить войну между Россией и Украиной. По словам экс-политика, с просьбой выступить посредником к нему обратился президент Украины Владимир Зеленский.

После этого Беннет провел серию отдельных переговоров с главами украинского и российского государств, готовил и передавал черновики возможного соглашения о прекращении огня. Все свои действия Беннет согласовывал с США, уточнил он. При этом, по словам Беннета, в марте 2022 года, вскоре после начала войны, Москва и Киев были готовы рассматривать различные варианты урегулирования конфликта, включая серьезные уступки. Так на фактически тайных переговорах с российским президентом, прошедших 5 марта в Москве, Владимир Путин, указал Беннет, якобы согласился не требовать разоружения и «денацификации» Украины. Зеленский в ответ согласился отказаться от вступления Украины в НАТО.

По словам бывшего премьера Израиля, всяческие переговоры потеряли смысл после того, как в апреле вскрылись факты расправ российских военных над мирным населением в Буче под Киевом. Беннет пояснил, что до Бучи, в отличие от некоторых западных лидеров, считал перемирие возможным. «Возможно, шанс и был, но достойно ли было бы заключить такое перемирие?», - заявил бывший глава израильского правительства.

Путин обещал не убивать Зеленского