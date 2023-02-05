Решение суда упростило отчуждение в Эстонии квартир граждан РФ с накопленными долгами

Тартуский окружной суд вынес решение, согласно которому дела о назначении опекуна над недвижимостью российских граждан в Эстонии с накопленными долгами за коммунальные услуги и их последующем отчуждении должны рассматриваться в суде по месту нахождения недвижимости, а не в российском суде, что снимает возможность дальнейших споров по этому поводу в судебной системе.

Решение Тартуского окружного суда было вынесено по жалобе адвоката Пауля Пааса, представлявшего квартирное товарищество «Виру, 4» из Пюсси, которому Вируский уездный суд отказал в рассмотрении дела, сославшись на договор о правовой помощи между Россией и Эстонией, сообщила газета «Põhjarannik».

Речь шла о принадлежавшей гражданину РФ квартире, за которую накопился долг по коммунальным платежам в размере 8200 евро.

По словам Пааса, который занимается делами об отчуждении квартир российских граждан последние 3-4 года, это был первый случай, когда уездный суд отказался рассматривать дело.

«Это за все время первый раз, когда суд сказал, что не возьмет. Но теперь по этому делу есть решение окружного суда - более высокой судебной инстанции - и в дальнейшем споров о том, принимать ли судебное дело к производству, возникнуть больше не должно», - прокомментировал Паас значение решения, вынесенного окружным судом.

По его словам, такое судопроизводство обычно обходится квартирному товариществу в 800-1000 евро, что быстро окупается из-за высоких коммунальных платежей, которые зимой составляют около 200, а летом - около 100 евро в месяц.