По данным Транспортного департамента, во второй половине дня в воскресенье дорожные условия может осложнить снегопад, смещающейся с Северо-Западной Эстонии на юго-восток.
Дорожные условия может осложнить снегопад
Дорожные условия может осложнить снегопад
Дорожное покрытие государственных и основных шоссе сухое или влажное от реагентов, на второстепенных дорогах местами скользко, а между колеями лежит снег. Температура воздуха и температура у дорожного покрытия местами плюсовая, в большинстве мест минусовая.
По прогнозу службы погоды, вечером с северо-запада на юго-восток смещается снегопад. Температура воздуха и температура у дорожного покрытия остаются минусовыми, на западе повысятся до нуля, из-за чего образуется гололедица. Ветер усилится, по многим регионам поземка. После полуночи начиная с северо-запада осадки прекратятся, на востоке снегопады вероятны до утра.
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