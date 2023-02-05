Дорожные условия может осложнить снегопад

Дорожное покрытие государственных и основных шоссе сухое или влажное от реагентов, на второстепенных дорогах местами скользко, а между колеями лежит снег. Температура воздуха и температура у дорожного покрытия местами плюсовая, в большинстве мест минусовая.

По прогнозу службы погоды, вечером с северо-запада на юго-восток смещается снегопад. Температура воздуха и температура у дорожного покрытия остаются минусовыми, на западе повысятся до нуля, из-за чего образуется гололедица. Ветер усилится, по многим регионам поземка. После полуночи начиная с северо-запада осадки прекратятся, на востоке снегопады вероятны до утра.