На пленарном заседании Рийгикогу в понедельник состоится первое чтение Основ политики безопасности, содержащих соглашение о повышении расходов на оборону. Среди прочего документ устанавливает, что в ближайшие годы расходы на государственную оборону в Эстонии должны составить не менее 3 % ВВП; постоянное финансирование будет выделено и на защиту населения.
Вопрос государственной важности: в понедельник в Рийгикогу рассмотрят основы политики безопасности
Комиссия Рийгикогу по государственной обороне приняла на прошлой неделе решение поддержать представленный правительством проект основ политики безопасности Эстонии. По словам председателя ответственной за производство по проекту комиссии по государственной обороне Раймонда Кальюлайда, принятие новых основ политики безопасности консенсусом в парламенте обеспечит надежность финансирования сферы государственной обороны. Это послужит и мощным надпартийным посылом.
«Одно из наиболее важных изменений в основах политики безопасности – положение, согласно которому и в более долгосрочной перспективе Эстония будет выделять на сферу государственной обороны не менее 3 % ВВП. К этой сумме добавляются расходы на принятие союзников на нашей территории. Также, согласно документу, для повышения устойчивости к кризисам населения и всего государства в бюджетной стратегии будет выделено постоянное финансирование на укрепление невоенного аспекта государственной обороны, – сказал он. – Если эти два принципа будут утверждены на пленарном заседании, то документ станет важным надпартийным соглашением в сфере государственной обороны. Это также сообщение на международном уровне, как нашим союзникам так и возможным противникам, что Эстония готова защитить себя и внести вклад в оборону».
По словам председателя комиссии по иностранным делам Андреса Сутта, важно, что в основах политики безопасности уделено внимание союзническим отношениям и что помимо угрозы со стороны России вынесено и возросшее влияние на международной арене Китая как стратегического оппонента. «Важно, чтобы текущий состав Рийгикогу принял новые основы политики безопасности, так как полномасштабная агрессивная война России полностью изменила глобальную картину безопасности. Я надеюсь, в течение ближайших недель мы сможем принять новые основы политики безопасности на пленарном заседании Рийгикогу», – сказал он.
Представленные правительством основы политики безопасности опираются на новую стратегическую оценку опасности и принятые в 2017 году основы политики безопасности. Цель документа – описать среду безопасности по состоянию на начало 2023 года, разъяснить цели Эстонии в условиях обострившейся ситуации в сфере безопасности и описать деятельность, необходимую для достижения поставленных целей. Документ рассматривает деятельность Эстонии по пяти направлениям: сплоченность общества и устойчивость государства; экономическая безопасность и жизненно важные услуги; внутренняя безопасность и общественный порядок; военная оборона и международная деятельность.
Проект постановления Рийгикогу об одобрении «Основ политики безопасности Эстонии» на совместном заседании комиссии по государственной обороне и комиссии по иностранным делам представила премьер-министр Кая Каллас. Комиссия по государственной обороне единогласно решила представить пленарному заседанию предложение завершить первое чтение проекта 6 февраля. Перед принятием проект должен пройти два чтения в Рийгикогу.