Вопрос государственной важности: в понедельник в Рийгикогу рассмотрят основы политики безопасности

«Одно из наиболее важных изменений в основах политики безопасности – положение, согласно которому и в более долгосрочной перспективе Эстония будет выделять на сферу государственной обороны не менее 3 % ВВП. К этой сумме добавляются расходы на принятие союзников на нашей территории. Также, согласно документу, для повышения устойчивости к кризисам населения и всего государства в бюджетной стратегии будет выделено постоянное финансирование на укрепление невоенного аспекта государственной обороны, – сказал он. – Если эти два принципа будут утверждены на пленарном заседании, то документ станет важным надпартийным соглашением в сфере государственной обороны. Это также сообщение на международном уровне, как нашим союзникам так и возможным противникам, что Эстония готова защитить себя и внести вклад в оборону».