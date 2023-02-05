Амнистия в Иране: на свободу выходят участники антиправительственных манифестаций

В сообщении IRNA говорится, что десятки тысяч обвиняемых, задержанных в ходе недавних событий в стране, будут подлежать помилованию или смягчению приговора. Амнистия не коснется фигурантов дел о «шпионаже», «сотрудничестве с агентами иностранных разведок», разрушениях и поджогах государственных, военных и общественных объектов, а также умышленных ранениях и убийствах.

IranIntl отмечает, что иранские силовики могут квалифицировать как «сотрудничество с внешним врагом» в том числе видео протеста, опубликованное в соцсетях. «Были многочисленные случаи, когда простое сообщение в социальных сетях, отправленное кому-то за границей, использовалось против задержанных в качестве доказательства шпионажа», - сказано в публикации.

При этом правозащитники уже назвали решение Хаменеи «лицемерным». «Это ничего не меняет, - написал Махмуд Амири-Могаддам из организации Iran Human Rights. - Нужно не просто немедленно и без всяких условий освободить всех задержанных манифестантов, но и привлечь к ответственности всех тех, кто проводил кровавые репрессии».

Власти Ирана до сих пор не сообщили, сколько человек было задержано во время недавних массовых выступлений, которые вспыхнули в сентябре прошлого года после смерти в полицейском участке 22-летней Махсы Амини, которая была задержана за неправильное ношение хиджаба. По оценкам правозащитников, их число может превышать 20 тысяч человек. Не менее 527 человек были убиты в ходе подавления протестов, пишет Euronews.