Новое полномасштабное наступление России в Украине может начаться в течение 10 дней

По его словам, украинские военные получили «очень надежные разведданные о намерениях» России вновь начать атаку. Он добавил, что подобное наступление может произойти в течение десяти дней.

Аналитики издания считают, что вероятным местом для нового российского нападения является западная часть Луганской области в районе Кременной и Лимана - городов, отбитых украинскими войсками в ходе контрнаступления прошлой осенью. По словам местных чиновников и западных аналитиков, Россия уже несколько недель собирает силы на этом направлении.

Ранее сотрудник военной разведки Украины Андрей Черняк сообщил, что президент России Владимир Путин приказал своим вооруженным силам целиком захватить Донецкую и Луганскую области к марту.