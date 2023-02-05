Фото ⟩ Самолету, прибывшему в Таллинн, пришлось кружить в воздухе

Время посадки самолета, который прибыл из столицы Дании в воскресенье, первоначально было указано на сайте аэропорта как 19.15. Позже было добавлено примечание о том, что самолет прибыл в 19.22.

По словам пассажира, находившегося на борту, самолет кружил над городом около 4-5 минут перед посадкой, пока взлетно-посадочная полоса очищалась от снега.

Вид с самолета. Фото: Lugeja foto