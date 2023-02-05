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Фото ⟩ Самолету, прибывшему в Таллинн, пришлось кружить в воздухе

Кристийна Рейманд
, репортер-редактор
Самолету, прибывшему в Таллинн, пришлось кружить в воздухе
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Самолет, иллюстративное фото.
Самолет, иллюстративное фото. Фото: Tairo Lutter

Самолет, который должен был приземлиться из Копенгагена примерно в 19.15, был вынужден несколько минут кружить в воздухе и ждать посадки из-за сильного снегопада.

Время посадки самолета, который прибыл из столицы Дании в воскресенье, первоначально было указано на сайте аэропорта как 19.15. Позже было добавлено примечание о том, что самолет прибыл в 19.22.

По словам пассажира, находившегося на борту, самолет кружил над городом около 4-5 минут перед посадкой, пока взлетно-посадочная полоса очищалась от снега.

Вид с самолета.
Вид с самолета. Фото: Lugeja foto

Марго Хольтс, менеджер по маркетингу и коммуникациям Таллиннского аэропорта, прокомментировала, что действительно, из-за сильного снегопада некоторым самолетам пришлось сделать дополнительный разворот в воздухе перед посадкой. «Но взлетно-посадочная полоса не была закрыта, такое случается при сильном снегопаде. - сказала Хольтс. - Сегодня не должно быть никаких серьезных задержек».

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