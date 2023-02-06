Пн, 6.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Анализ ⟩ Синие воротнички, пестрая богема и конкретные мужики: чью карту разыгрывают партии на выборах в Рийгикогу

Что знают о культуре страны наши партии. Часть 2.
Ян Левченко
, журналист
Синие воротнички, пестрая богема и конкретные мужики: чью карту разыгрывают партии на выборах в Рийгикогу
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Фото: Sander Ilvest/Postimees/Scanpix Baltics

Партиям недолго осталось бороться за избирателя. Их цели ясны, задачи поставлены. Но о намерениях партий иногда ярче всего говорят пункты программ, которые мало кто читает. Rus.Postimees завершает обзор культурных инициатив от фаворитов предвыборной гонки.

Любители элегантных шляп и прочих атрибутов мужественности зажигают факелы, чтобы отпугнуть от суверенной конституции всех, кто посягает на нее из Европы и глобального мира с его мультикультурностью и другими угрозами идентичности. Они защищают эстонскую культуру от федерализма, обещая денег всем, у кого их сейчас меньше, чем хотелось бы. Это могло бы быть смешно. Но это совсем не смешно.

Ключевые слова
Наверх