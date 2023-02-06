Партиям недолго осталось бороться за избирателя. Их цели ясны, задачи поставлены. Но о намерениях партий иногда ярче всего говорят пункты программ, которые мало кто читает. Rus.Postimees завершает обзор культурных инициатив от фаворитов предвыборной гонки.
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Анализ ⟩ Синие воротнички, пестрая богема и конкретные мужики: чью карту разыгрывают партии на выборах в Рийгикогу
Что знают о культуре страны наши партии. Часть 2.
Синие воротнички, пестрая богема и конкретные мужики: чью карту разыгрывают партии на выборах в Рийгикогу
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