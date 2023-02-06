Анализ ⟩ Синие воротнички, пестрая богема и конкретные мужики: чью карту разыгрывают партии на выборах в Рийгикогу

Любители элегантных шляп и прочих атрибутов мужественности зажигают факелы, чтобы отпугнуть от суверенной конституции всех, кто посягает на нее из Европы и глобального мира с его мультикультурностью и другими угрозами идентичности. Они защищают эстонскую культуру от федерализма, обещая денег всем, у кого их сейчас меньше, чем хотелось бы. Это могло бы быть смешно. Но это совсем не смешно.