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Мощное землетрясение в Турции: число жертв возросло до 2200

rus.postimees.ee
Мощное землетрясение в Турции: число жертв возросло до 2200
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Землетрясение в Турции.
Землетрясение в Турции. Фото: SERTAC KAYAR

Число жертв мощного землетрясения на юго-востоке Турции и на севере Сирии, по последним данным, возросло до примерно 1800 человек. Жертвами катастрофы в Турции стали 1498 человек, пострадали более 8 тысяч, сообщило Управление гражданской защиты AFAD. Число погибших в Сирии превысило 780, пострадали более 2200, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Ахмед Дамириджех.

По словам заместителя президента Турции Фуата Октая, в разных городах Турции разрушены либо повреждены как минимум 1710 зданий. В Сирии зарегистрировано не менее 590 погибших.

Землетрясение магнитудой 7,4

По данным Afad, эпицентром землетрясения магнитудой 7,4 около 4 утра по местному времени стала турецкая провинция Кахраманмараш близ границы с Сирией. Еще одно землетрясение магнитудой 6,6 спустя короткое время зафиксировано в провинции Газиантеп. Подземные толчки затем в течение получаса ощущались в разных регионах, в том числе в столице Анкаре, в Адане, Невшехире, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Хатае. Как отмечает телеканал Al Arabiya, землетрясение ощутили жители некоторых регионов Ирака и Ливана. Кроме того, подземные толчки были заметны в Израиле.

Еще более 42 толчков

Позже произошли еще более 42 толчков (афтершоков), магнитуда самого сильного из них составила 6,6. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах Турции: Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе - а также в Сирии, Ливане, Ираке, Египте, Греции, на Кипре, в Армении и Израиле. В Италии объявили об опасности цунами после землетрясения в Турции, но вскоре уведомление было отозвано.

Власти Турции объявили самый высокий уровень тревоги. «В стране объявлен самый высокий уровень тревоги четвертой степени. Мы совместно с Управлением по чрезвычайным ситуациям направили спасателей в регионы», - заявил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что ожидает значительного увеличения числа погибших.

«Я думаю, можно ожидать значительного роста числа погибших, - сказал агентству Reuters Рик Бреннан, региональный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Восточном Средиземноморье. - Там было много обрушений зданий, и число жертв в районе эпицентра землетрясения значительно увеличится».

По словам Бреннана, ВОЗ усиливает свой персонал в городе Газиантеп, эпицентре землетрясения, и изучает возможности отправки в этот район бригад скорой медицинской помощи. Спасательные работы затруднены из-за афтершоков после первого землетрясения.

Представитель Международного комитета спасения Марк Кайе сказал Би-би-си, что немедленные усилия по оказанию помощи будут направлены на поиск выживших.

«Сегодня речь идет о спасении жизней. Мы знаем, что сотни людей легли спать прошлой ночью и, к сожалению, не проснулись сегодня утром. Это настоящая трагедия, и мы ожидаем, что число погибших и пострадавших будет продолжать расти, особенно на севере Сирии, где система здравоохранения просто не приспособлена для того, чтобы справиться с таким уровнем травм», - сказал он.

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