Мощное землетрясение в Турции: число жертв возросло до 2200

Власти Турции объявили самый высокий уровень тревоги. «В стране объявлен самый высокий уровень тревоги четвертой степени. Мы совместно с Управлением по чрезвычайным ситуациям направили спасателей в регионы», - заявил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

Another 7.7-magnitude #earthquake hit #Kahramanmaras in southern #Turkey following the 7.9-magnitude in the morning.



Many buildings were destroyed according to first reports.



Meantime, the search for survivors continues👉 https://t.co/u26tmBnrD3



📸 Diyarbakir, Turkey, 06 Feb. pic.twitter.com/k5s4kvltiQ — Balkan Insight (@BalkanInsight) February 6, 2023

Всемирная организация здравоохранения заявила, что ожидает значительного увеличения числа погибших.

«Я думаю, можно ожидать значительного роста числа погибших, - сказал агентству Reuters Рик Бреннан, региональный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Восточном Средиземноморье. - Там было много обрушений зданий, и число жертв в районе эпицентра землетрясения значительно увеличится».

По словам Бреннана, ВОЗ усиливает свой персонал в городе Газиантеп, эпицентре землетрясения, и изучает возможности отправки в этот район бригад скорой медицинской помощи. Спасательные работы затруднены из-за афтершоков после первого землетрясения.

Представитель Международного комитета спасения Марк Кайе сказал Би-би-си, что немедленные усилия по оказанию помощи будут направлены на поиск выживших.

2,200 years old Gazintap Castle destroyed by the earthquake in Turkey.



Before vs Now. pic.twitter.com/vAtIWhmlsA — Xavi Ruiz (@xruiztru) February 6, 2023