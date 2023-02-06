Число жертв мощного землетрясения на юго-востоке Турции и на севере Сирии, по последним данным, возросло до примерно 1800 человек. Жертвами катастрофы в Турции стали 1498 человек, пострадали более 8 тысяч, сообщило Управление гражданской защиты AFAD. Число погибших в Сирии превысило 780, пострадали более 2200, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Ахмед Дамириджех.
Мощное землетрясение в Турции: число жертв возросло до 2200
Ужасающие кадры из Турции и Сирии, где произошло сильнейшее с 1939 года землетрясение. Тысячи домов разрушены, подземные толчки продолжаются, число погибших и пострадавших стремительно растет. Видео pic.twitter.com/9ETENzZoTe— DW на русском (@dw_russian) February 6, 2023
По словам заместителя президента Турции Фуата Октая, в разных городах Турции разрушены либо повреждены как минимум 1710 зданий. В Сирии зарегистрировано не менее 590 погибших.
Землетрясение магнитудой 7,4
По данным Afad, эпицентром землетрясения магнитудой 7,4 около 4 утра по местному времени стала турецкая провинция Кахраманмараш близ границы с Сирией. Еще одно землетрясение магнитудой 6,6 спустя короткое время зафиксировано в провинции Газиантеп. Подземные толчки затем в течение получаса ощущались в разных регионах, в том числе в столице Анкаре, в Адане, Невшехире, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Хатае. Как отмечает телеканал Al Arabiya, землетрясение ощутили жители некоторых регионов Ирака и Ливана. Кроме того, подземные толчки были заметны в Израиле.
Damaging M7.8 EQ hit southern Turkey near the Syrian border ~4am local time. PAGER is red for this event; extensive damage is probable. Our hearts go out to those affected. See @Kandilli_info for local info. https://t.co/dMyc6ZVrE1 https://t.co/0OxrznZf1v pic.twitter.com/eco071JqVm— USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) February 6, 2023
Еще более 42 толчков
Позже произошли еще более 42 толчков (афтершоков), магнитуда самого сильного из них составила 6,6. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах Турции: Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе - а также в Сирии, Ливане, Ираке, Египте, Греции, на Кипре, в Армении и Израиле. В Италии объявили об опасности цунами после землетрясения в Турции, но вскоре уведомление было отозвано.
Horrible footage of buildings collapsing in Syria due to the deadly earthquake. #Turkey #Turkiye #Syria #earthquake #deprem #Türkiyem #ACİL #Malatya pic.twitter.com/wikFH761oA— World Times (@WorldTimesWT) February 6, 2023
Власти Турции объявили самый высокий уровень тревоги. «В стране объявлен самый высокий уровень тревоги четвертой степени. Мы совместно с Управлением по чрезвычайным ситуациям направили спасателей в регионы», - заявил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.
Another 7.7-magnitude #earthquake hit #Kahramanmaras in southern #Turkey following the 7.9-magnitude in the morning.— Balkan Insight (@BalkanInsight) February 6, 2023
Many buildings were destroyed according to first reports.
Meantime, the search for survivors continues👉 https://t.co/u26tmBnrD3
📸 Diyarbakir, Turkey, 06 Feb. pic.twitter.com/k5s4kvltiQ
Всемирная организация здравоохранения заявила, что ожидает значительного увеличения числа погибших.
«Я думаю, можно ожидать значительного роста числа погибших, - сказал агентству Reuters Рик Бреннан, региональный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Восточном Средиземноморье. - Там было много обрушений зданий, и число жертв в районе эпицентра землетрясения значительно увеличится».
По словам Бреннана, ВОЗ усиливает свой персонал в городе Газиантеп, эпицентре землетрясения, и изучает возможности отправки в этот район бригад скорой медицинской помощи. Спасательные работы затруднены из-за афтершоков после первого землетрясения.
Представитель Международного комитета спасения Марк Кайе сказал Би-би-си, что немедленные усилия по оказанию помощи будут направлены на поиск выживших.
2,200 years old Gazintap Castle destroyed by the earthquake in Turkey.— Xavi Ruiz (@xruiztru) February 6, 2023
Before vs Now. pic.twitter.com/vAtIWhmlsA
«Сегодня речь идет о спасении жизней. Мы знаем, что сотни людей легли спать прошлой ночью и, к сожалению, не проснулись сегодня утром. Это настоящая трагедия, и мы ожидаем, что число погибших и пострадавших будет продолжать расти, особенно на севере Сирии, где система здравоохранения просто не приспособлена для того, чтобы справиться с таким уровнем травм», - сказал он.